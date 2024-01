Πολιτική

Βελόπουλος: Το Μαξίμου ετοιμάζει “δεξιό κόμμα” για να μας “χτυπήσει” (βίντεο)

Τι είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον ΑΝΤ1 για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την κάθετη αντίδραση του στην τεκνοθεσία ή την απόκτηση παιδιών με παρένθετη μητρότητα.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εστιάζοντας στο θέμα για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το οποίο δέχθηκε πληθώρα ερωτημάτων, καίτοι όπως ανέφερε «Συζητάμε ένα θέμα το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμη και δεν Αφήνουμε σημαντικά θέματα για την κοινωνία να πάνε πίσω και ασχολούμαστε με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βελόπουλος εξέφρασε την αντίθεση του στην προωθούμενη ρύθμιση κυρίως σε ότι αφορά το θέμα των παιδιών, και αφού είπε ότι «ο Πρωθυπουργός είχε καταψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 σε αντίστοιχο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια», ξιφούλκησε κατά όσων υποστηρίζουν το δικαίωμα ομόφυλων ζευγαριών στην τεκνοθεσία, αλλά και στην απόκτηση παιδιών μέσω παρένθετης μητέρας, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θα συναινέσω να γίνει εκκολαπτήριο ωαρίων η Ελληνίδα μάνα».

«Δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα με βάση τον ΟΗΕ η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια», είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ισχυριζόμενος ακόμη ότι «είναι “εντολή” από την Ευρώπη το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια».

Σε ότι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, με αφορμή και τις αντιδράσεις “γαλάζιων” υπουργών και βουλευτών, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι «Το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζει δήθεν δεξιό κόμμα, δεύτερο “μαξιλαράκι” καθώς τα δύο “μαξιλαράκια” που έκανε πριν τις εκλογές “τελειώνουν”. Ρωτήστε τον κ. Βορίδη γιατί αρνήθηκε (ενν. να ηγηθεί του νέου κόμματος). Το “μαξιλαράκι” είναι για να ανασχεθεί η πορεία της Ελληνικής Λύσης που είναι ανοδική».

