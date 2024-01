Life

Γιώργος Λαμπάτος: το υπόγειο, τα αποτσίγαρα από τον δρόμο και η έκκληση για βοήθεια (βίντεο)

Σε απόγνωση βρίσκεται ο ηθοποιός, ο οποίος ζει με ένα χαμηλό επίδομα, σε ένα υπόγειο 15 τ.μ.. Η περήφανη στάση του και η αντίδραση της Άννας Φόνσου μέσα από "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Τον δικό του δύσκολο αγώνα να τα βγάλει πέρα μοιράστηκε ο Γιώργος Λαμπάτος σε συνέντευξη του. Ο ηθοποιός αποκάλυψε τις συνθήκες στις οποίες ζει τα τελευταία χρόνια και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και τον έχουν φτάσει στο σημείο να έχει σκεφτεί ακόμη και να δώσει τέλος στη ζωή του.

Μίλησε στην εφημερίδα Espresso, λέγοντας αρχικά: «Πέρασε από το μυαλό μου ακόμα και να αυτοκτονήσω. Ξέρεις τι είναι να καπνίζω ακόμα και αποτσίγαρα που βρίσκω στο δρόμο; Να μην έχω πολλές φορές ένα κομμάτι ψωμί; Μου είχαν κόψει το ρεύμα για ενάμιση χρόνο. Δεν είπα σε κανέναν τίποτα, από αξιοπρέπεια. Έπαιρνα την κιθάρα μου και με ένα κεράκι στο δωμάτιο τραγουδούσα παρέα με το σκυλάκι μου. Τι να πρωτοπληρώσεις με τα 220 ευρώ που παίρνω ως επίδομα; Τώρα είναι πάλι έτοιμοι να μου κόψουν ξανά το ρεύμα».

Ο Γιώργος Λαμπάτος τόνισε πως: «Δουλειά ζητάω, όχι ελεημοσύνη. Επιβιώνω με το ΚΕΑ των 150 ευρώ το μήνα συν το επίδομα ενοικίου που είναι 70 ευρώ. Δεν έχω χτυπήσει καμία πόρτα. Ντρέπομαι και δεν αισθάνομαι καλά να μιλήσω για όλα όσα βιώνω. Το επόμενο όμως βήμα είναι είτε να ζητήσω βοήθεια από το Σπίτι του Ηθοποιού, είτε να μείνω στο δρόμο. Έφτασα στο σημείο να χάσω την αξιοπρέπειά μου και να πέσω πολύ χαμηλά. Πέρασε από το μυαλό μου να δώσω τέλος στη ζωή μου, γιατί βλέπω την αδικία και βρίσκω συνεχώς μπροστά μου τοίχο».

Ο Γιώργος Λαμπάτος ανέφερε επίσης: «Οι γονείς μου μού άφησαν ένα σπιτάκι στην Πρέβεζα, το οποίο είναι υποθηκευμένο. Με την τράπεζα έκανα έναν διακανονισμό να δίνω 110 ευρώ το μήνα για να το σώσω και να έφευγα να πήγαινα εκεί να μείνω. Όμως πώς να το σώσω όταν το μήνα παίρνω 220 ευρώ; Κι έτσι το μόνο που έχω είναι όσα έχω εδώ μέσα σε αυτό το υπόγειο».

Στο τέλος της συνέντευξης, τόνισε πως: «Αυτό που με κρατάει στη ζωή είναι η κιθάρα μου και το ότι γράφω μουσική, αλλιώς θα είχα φουντάρει».

Μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, η Άννα Φόνσου προσκάλεσε τον Γιώργο Λαμπάτο να φιλοξενηθεί στο "Σπίτι του ηθοποιού":

