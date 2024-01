Παράξενα

Λονδίνο: 2χρονο αγόρι πέθανε από δίψα και πείνα

Πώς συνέβη η τραγωδία στο Λονδίνο που στοίχισε τη ζωή στο 2χρονο αγοράκι.

Τραγωδία συνέβη στο Λονδίνο όταν ένα μωρό 2 ετών, έφυγε από τη ζωή αφού έμεινε για πολλές ημέρες χωρίς νερό και φαγητό.

Το νήπιο, βρέθηκε δίπλα από το νεκρό σώμα του πατέρα του καθώς όπως ανέφερε η οικογένεια, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχασαν την ευκαιρία να το σώσουν.

Ο μικρός Bronson Battersby, βρέθηκε δίπλα στη σορό του πατέρα του που είχε πεθάνει από καρδιακή ανακοπή 14 ημέρες από όταν τους είδαν για τελευταία φορά.

Η μητέρα του δίχρονου αναφέρει σύμφωνα με το δημοσίευμα της “The Sun”: “Θα έπρεπε να μπορούμε να βασιζόμαστε στις κοινωνικές υπηρεσίες για να κρατάμε τα παιδιά ασφαλή”

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το μωρό πέθανε από αφυδάτωση και έλλειψη τροφής, καθώς μετά τον θάνατο του πατέρα του, έμεινε στο σκοτάδι, χωρίς νερό και φαγητό.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες που είχαν την επίβλεψη του παιδιού, καθώς ο πατέρας ήταν άνεργος και με ιστορικό καρδιακού νοσήματος και η μητέρα χρειαζόταν παρακολούθηση, επισκέφτηκαν το σπίτι στις 2 Ιανουαρίου, χωρίς όμως να λάβουν κάποια απάντηση με το ίδιο να συμβαίνει και δύο ημέρες αργότερα.

Η κοινωνική λειτουργός που είχε αναλάβει την υπόθεση, είπε με τη σειρά της ότι έκανε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι που βρισκόταν ο πατέρας με τον μικρό ξανά στις 4 Ιανουαρίου και όταν δεν υπήρξε απόκριση, ειδοποίησε τις αρχές.

Τελικά, στις 9 Ιανουαρίου, ζήτησε το κλειδί από τον διαχειριστή και τότε άνοιξε το διαμέρισμα και βρέθηκε μπροστά στο ανατριχιαστικό θέαμα, με τα σώματα πατέρα και παιδιού να μεταφέρονται στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

