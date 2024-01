Οικονομία

Πάτρα - Πύργος: Πότε ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την πρόοδο εκτέλεσης του έργου ενημέρωσε η ηγεσία του Υπ. Υποδομών που επισκέφθηκε το εργοτάξιο. Πότε αναμένεται να παραδοθεί ο δρόμος.

-

Με υψηλό και επιταχυνόμενο ρυθμό προχωρά η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, όπως ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα εργοτάξια του υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου.

Μετά την ενημέρωση για την πορεία του έργου στις εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού στο Ρίο, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε «Βρισκόμαστε εδώ για να επιθεωρήσουμε – εκ νέου – τις εργασίες προόδου ενός εμβληματικού οδικού έργου, αυτού της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, μήκους περίπου 75 χιλιομέτρων. Η συνολική πρόοδος του έργου έχει ξεπεράσει πλέον το 30%. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2023, όταν είχαμε επισκεφθεί τα εργοτάξια, η πρόοδος κατασκευής υπολειπόταν του 20%. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε διάστημα έξι μηνών, το έργο προχώρησε με πάρα πολύ υψηλό και επιταχυνόμενο ρυθμό. Εκτιμούμε ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης θα διαμορφωθεί στο 50% μέχρι τον Ιούνιο και θα υπερβεί το 75% στο τέλος του έτους. Με την ολοκλήρωση του έργου να επιτυγχάνεται, όπως έχουμε δεσμευτεί, μέσα στο 2025. Η Κυβέρνηση υλοποιεί, με συνέπεια, ένα ακόμη εμβληματικό έργο, με σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο, αναγκαίο για την οδική ασφάλεια των διαδρομών στη Δυτική Πελοπόννησο. Αυτό το έργο, μαζί με την παράδοση του οδικού άξονα Άκτιο – Αμβρακία σε λίγες ημέρες, την ολοκλήρωση σημαντικού τμήματος του Ε65 σε λίγους μήνες, και τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μέσα στο έτος, συνιστούν συλλογικά ορόσημα επιτυχίας για το 2024. Η χώρα αναπτύσσεται, αναβαθμίζεται, ισχυροποιείται».

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε ότι «Η νέα εθνική οδός Πατρών – Πύργου είναι ένα έργο που υπερασπίστηκα από την πρώτη στιγμή, ως βουλευτής Αχαΐας, αφού θα αλλάξει τον οδικό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας. Πλέον, είμαστε σε θέση σήμερα να ανακοινώσουμε ότι η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 30% και μάλιστα σε λιγότερο από έξι μήνες ο ρυθμός υλοποίησης έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κάτι που θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Με δεδομένο ότι τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται αυστηρά, μέχρι το 2025 θα έχουμε έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα συμβάλλει τόσο στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη ενός έργου πνοής, το οποίο γίνεται πράξη προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, αλλά και της εθνικής οικονομίας».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος σημείωσε «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη Δυτική Πελοπόννησο, για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του έργου της ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου στο τμήμα Πάτρα – Πύργος. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, υψηλών προδιαγραφών, 74,8 χιλιομέτρων και σχεδιαστική ταχύτητα 120 χιλιομέτρων την ώρα. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει τις μεταφορές στην περιοχή και θα μετατρέψει έναν δρόμο υψηλής επικινδυνότητας σε μια ασφαλή δίοδο. Παράλληλα, θα μειώσει τον χρόνο ταξιδίου μεταξύ των δύο πόλεων, αλλά και τον χρόνο ταξιδίου από την Αθήνα. Στόχος της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του τους πρώτους μήνες του 2025 και πλήρως λίγους μήνες αργότερα. Και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι δεν θα παρεκκλίνουμε του χρονοδιαγράμματος και του αρχικού σχεδιασμού και ότι το έργο θα παραδοθεί στον χρόνο και με την ποιότητα που ορίζονται».

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτη Παπανικόλα και κατόπιν αναχώρησε για τα εργοτάξια.





Ειδήσεις σήμερα:

Λονδίνο: 2χρονο αγόρι πέθανε από δίψα και πείνα

Γιώργος Λαμπάτος: το υπόγειο, τα αποτσίγαρα από τον δρόμο και η έκκληση για βοήθεια (βίντεο)

ΑΕΚ - Τσούμπερ: Διάρρηξη στο σπίτι του ποδοσφαιριστή