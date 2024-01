Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης και οι αντιφατικές ημέρες (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Για άκρως αντιφατικές ημέρες, στις οποίες μπορούμε να κάνουμε χίλια πράγματα» μίλησε η Λίτσα Πατέρα την Τετάρτη, συνομιλώντας με την Φωτεινή Πετρογιάννη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «Ο Ερμής που σχετίζεται με τα παιδιά και τις συζητήσεις, κάνει ωραίο τρίγωνο με τον Δια και τον Άρη. Από την άλλη, είναι ο Ήλιος με τον Πλούτωνα, ο οποίος έχει αποφασίσει να αλλάξει τα πάντα στον καινούριο αιώνα που τελικώς θα είναι καλά. Περιμένουμε πολλά…».

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη ότι «Ο Άρης είναι ο πλανήτης της δράσης, μπορούμε να κάνουμε και να φτιάξουμε πολλά, αλλά είναι και ο θεός του πολέμου και βλέπουμε κάθε λίγες ημέρες ότι κάτι «σκάει» κάπου στον κόσμο».

«Προσπαθήστε να εκμεταλλευθείτε αυτές τις ημέρες», παρότρυνε τους τηλεθεατές η αστρολόγος του ΑΝΤ1, λέγοντας ακόμη πως «Η Σελήνη είναι στον Κριό, οπότε μην βιάζεστε να τρέξετε και να κάνετε πράγματα που δεν έχετε μελετήσει πολύ προσεκτικά».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





