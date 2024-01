Αθλητικά

Μπάσκετ - Κύπελλο Ελλάδας: τα ζευγάρια που έβγαλε η κληρωτίδα

Ντέρμπι έβγαλε η κληρωτίδα, για τους "8" του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διενεργήθηκε η κλήρωση του final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας των ανδρών στο μπάσκετ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο το τετραήμερο 15-18 Φεβρουαρίου. Αφού πρώτα ο Πανιώνιος, κατόπιν κλήρωσης πήρε τον κλειδάριθμο «6» προέκυψαν τα ζευγάρια, αλλά και ντέρμπι στα προημιτελικά!

Στις 15 Φεβρουαρίου, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ προέκυψε και ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στις 16 Φεβρουαρίου, ο Ολυμπιακός θα βρει στον δρόμο του το Περιστέρι, ενώ ο Προμηθέας Πατρών κληρώθηκε με την ομάδα της Α2 ανδρών που προκρίθηκε από το UNICEF Trophy, Πανιώνιο. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 17 Φεβρουαρίου και ο τελικός θα διεξαχθεί στις 18 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα των αγώνων που θα διεξαχθούν 15-18 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού («Δύο Αοράκια») έχει ως εξής:

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

FINAL-8 (15-18/2/2024)

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-Άρης

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός-Περιστέρι

Προμηθέας Π.-Πανιώνιος

Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα καθοριστούν προσεχώς.

