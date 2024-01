ΑΝΤ1+: Το WWE αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ΑΝΤ1

Αθλητικά

Νέο κορυφαίο περιεχόμενο στην ενότητα των μαχητικών σπορ της streaming πλατφόρμας.

Το ANT1+ ως ο απόλυτος προορισμός για τα μαχητικά σπορ στην Ελλάδα, εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με την προσθήκη του World Wrestling Entertainment (WWE), ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς αθλητικής ψυχαγωγίας στον κόσμο.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η αρένα του ANT1+ υποδέχεται την κορυφαία αμερικανική διοργάνωση του World Wrestling Entertainment (WWE) με ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση των τριών μεγάλων εβδομαδιαίων προγραμμάτων (Smackdown, Raw, NXT) αλλά και των Premium Live Events, όπως το Royal Rumble που έρχεται στις 27 Ιανουαρίου και το δημοφιλές WrestleΜania που θα μεταδοθεί το Σαββατοκύριακο 6-7 Απριλίου.

Τα φαντασμαγορικά σόου έρχονται live και on demand αποκλειστικά στην streaming πλατφόρμα του ANT1+, μαζί με πλούσιο περιεχόμενο από τους κορυφαίους αγώνες των θρύλων του WWE, όπως ο Undertaker, o Dwayne «The Rock» Johnson, o John Cena, o «Stone Cold» Steve Austin κ.α.

Η μεγάλη αθλητική ενότητα των Combat Sports του ANT1+ ολοκληρώνεται με την προσθήκη του παγκοσμίου φήμης, WWE και γίνεται ο μοναδικός «σταθμός» για τους λάτρεις των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα, συνεχίζοντας να προσφέρει θέαμα γεμάτο δράση.

