"Ο πρώτος από εμάς": Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καινούριο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

-

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο ανατροπές!

Sneak preview του 28ου επεισοδίου

Η σχέση Έβαν και Κάτιας δείχνει να είναι σε οριακό επίπεδο, με τον Έβαν να υποψιάζεται πλέον ότι κάτι τρέχει ανάμεσα στην Κάτια και τον Άλκη και να ζητάει εξηγήσεις.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Τα νέα αποτελέσματα εξετάσεων του Άλκη, θα φέρουν τα πάνω κάτω στην εξέλιξη της υγείας του.

Η Έλσα παραμένει μπερδεμένη ανάμεσα στο δίπολο, Μάριος-Τάσος.

Η Θάλεια, μητέρα της Έλσας, φτάνει στην Αθήνα και φιλοξενείται στο σπίτι του Άλκη.

Ο Νικόλας και η Χαρά βρίσκονται εκ νέου, πριν από τις οριστικές τους αποφάσεις. Έλενα και Κοσμάς συγκρούονται με φόντο τα οnline app γνωριμιών.

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να φτιάξει τα πράγματα στη σχέση του με την Κάτια, ο Έβαν θα στραφεί για βοήθεια στον Άλκη.

#OPrwtosApoEmas

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη στις 22:30 και Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

