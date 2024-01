Κοινωνία

Μοίραζε φυλλάδια υποκινώντας βία κατά των αστυνομικών

Χειροπέδες για υποκίνηση βίας κατά αστυνομικών πέρασαν οι αρχές σε έναν άνδρα στο κέντρο της Αθήνας.

Στην σύλληψη ενός 40χρονου, προχώρησε η ΕΛΑΣ την 16η Ιανουαρίου. Ο 40χρονος "πετούσε" φυλλάδια με περιεχόμενο το οποίο υποκινούσε βία κατά αστυνομικών, ενώ κολλούσε και αυτοκόλλητα, σε στάσεις λεωφορείων στο κέντρο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από το Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Προηγήθηκε περιστατικό ρίψης φυλλαδίων σε διάφορες περιοχές της Αττικής με περιεχόμενο απειλής διάπραξης αδικημάτων σε βάρος αστυνομικών.

Ακολούθησε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την σύλληψη, πρωινές ώρες χθες Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024, του 40χρόνου και ενώ αυτός επικολλούσε σε στάση λεωφορείου στο κέντρο της Αθήνας, αυτοκόλλητο με ίδιο περιεχόμενο.

Σε σωματική έρευνα καθώς και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος αυτοκόλλητων με απειλητικά μηνύματα.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

