To “I LOVE Σου Κου” σε ρυθμούς “Dragon’s Den” το Σάββατο (βίντεο)

Κέφι, ευχάριστη διάθεση αλλά και “Dragon’s Den” στο πλατό της εκπομπής “I LOVE Σου Κου”.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο η Μπέττυ και η παρέα της μπαίνουν σε κλίμα «DRAGONS’ DEN GREECE» και ως «γνήσιοι» DRAGONS μιλάνε για πολύ ΠΡΑΦΙΤ!

Δείτε το απολαυστικό τρέιλερ:

Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, καλεσμένος στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι και ο DRAGON Λέων Γιοχάη.

Ο Έλληνας επενδυτής, αμέσως μετά την πρεμιέρα του «DRAGONS’ DEN GREECE», μιλάει για όσα θα δούμε στη 2η σεζόν του επιτυχημένου επιχειρηματικού show, που και φέτος θα μας συναρπάσει με ακόμα περισσότερες επενδύσεις.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ»_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Υφαντής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ: Ειρήνη Διαμαντακίδου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

