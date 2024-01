Κόσμος

Κέιτ Μίντλετον: Χειρουργείο για την πριγκίπισσα της Ουαλίας

Για ποιο λόγο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Πότε αναμένεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της.

Η Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, υποβλήθηκε σε μια επιτυχημένη προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για ένα διάστημα έως και δύο εβδομάδων, ανακοίνωσε σήμερα το παλάτι του Κένσινγκτον.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι αναφέρεται πως αναμένεται η Κέιτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, να παραμείνει στη London Clinic, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στο κέντρο του Λονδίνου, για 10 έως 14 ημέρες προτού επιστρέψει στο σπίτι της για να αναρρώσει.

Δεν υπήρξε καμία ένδειξη σχετικά με τους λόγους της νοσηλείας της 42χρονης πριγκίπισσας, όμως, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, η Κέιτ δεν πάσχει από καρκίνο.

Η Κέιτ έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν η βασιλική οικογένεια πραγματοποίησε την ετήσια επίσκεψή της στην εκκλησία για να παρακολουθήσει την τελετή, κοντά στην οικία του βασιλιά Καρόλου στο Σάντριγκχαμ, στην ανατολική Αγγλία και δεν παρουσίαζε σημάδια αδιαθεσίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, εισήχθη χθες στην Κλινική του Λονδίνου για προγραμματισμένη επέμβαση η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο 10 έως 14 ημέρες ημέρες, προτού επιστρέψει στην οικία της για να συνεχίσει την ανάρρωσή της. Με βάση τις ιατρικές συμβουλές, είναι απίθανο να επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις πριν από το Πάσχα. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ελπίζει ότι το κοινό θα κατανοήσει την επιθυμία της να διατηρηθεί όσο το δυνατόν η δέουσα διακριτικότητα κυρίως για τα παιδιά της και επιθυμεί να παραμείνουν ιδιωτικά τα προσωπικά ιατρικά της στοιχεία»

