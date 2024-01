Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Αγχώθηκε αλλά προκρίθηκε ο Παναιτωλικός (εικόνες)

Αν και ζορίστηκε στο τέλος ο Παναιτωλικός πήρε την ισοπαλία (2-2) με την Καλλιθέα και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου, όπου και περιμένει τον νικητή του ΟΦΗ-Κηφισιά.

Ο Παναιτωλικός προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, αποκλείοντας την Καλλιθέα στη φάση των «16». Μετά το 3-2 στο Αγρίνιο οι Στερεοελλαδίτες έφυγαν σήμερα ισόπαλοι (2-2) από το «Ελ Πάσο», δίνοντας ραντεβού στους «8» με το νικητή της σειράς ΟΦΗ-Κηφισιά.

Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη αιφνιδίασε απόλυτα τους γηπεδούχους προηγούμενη με 2-0 μόλις στο 12ο λεπτό. Το σκορ άνοιξε στο 7΄ με κεφαλιά του Μπρούνο Ντουάρτε από φάουλ του Λιάβα, για να διπλασιάσει στο 12΄ με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ ο Χουάνπι.

Έκτοτε τα «Καναρίνια», που έπαιξαν με αρκετές αλλαγές, προσπάθησαν να διαχειριστούν την κατάσταση που διαμορφώθηκε δίνοντας την μπάλα στην Καλλιθέα, η οποία κατάφερε να μειώσει πριν από το ημίχρονο με ωραία κεφαλιά του Λουκίνα στο 36΄.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να γίνουν πιο επιθετικοί αλλά οι Αγρινιώτες ήταν καλά οργανωμένοι και δεν κινδύνεψαν. Στο 76ο λεπτό μπήκε στο παιχνίδι ο Μπακάκης, που -λόγω τραυματισμών- έπαιξε για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Τελικά οι γηπεδούχοι κατόρθωσαν να φτάσουν στην ισοφάριση με ωραίο βολέ του Τόρες στο 90΄+1, λίγο αργότερα αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας της Καλλιθέας Βοσνιάδης που ανέτρεψε τον Καρέλη και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον Παναιτωλικό να φεύγει από την Αθήνα με την πρόκριση.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σπύρος Ζαμπαλάς

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90΄+4 Βοσνιάδης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Νέκουλ - Χουάνπι, Τσιγγάρας, Στάγιτς

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Βοσνιάδης, Μπουλούλης, Μαρότα, Βλάχος, Μανθάτης, Ρομαό (46΄ Ματίγια), Σίλβα, Βασιλόγιαννης (65΄ Νέκουλ), Ντεμέτριους (75΄ Τόρες), Τσιντώνης (45΄ Κυνηγόπουλος), Λουκίνας

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Στεργιάκης, Λιάβας, Μπρ. Ντουάρτε, Στάγιτς (76΄ Μαλης), Μαυρίας, Τορεχόν (76΄ Μπακάκης), Τσιγγάρας, Χουάνπι (67΄ Μπουζούκης), Μπελεβώνης (59΄ Α. Ντουάρτε), Ζοάο Πέδρο, Ντίας (59΄ Καρέλης)

