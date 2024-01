Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο “Παπανικολάου”: Αναισθησιολόγος κατάρρευσε στο τέλος της εφημερίας

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ για την κατάρρευση αναισθησιολόγου στο Νοσοκομείο «Πανανικολάου».

Κατέρρευσε 44χρονη αναισθησιολόγος στο τέλος της 24ωρης εφημερίας, στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου και η αναισθιολόγος, έπειτα από μία ιδιαίτερα απαιτητική εφημερία, ένιωσε έντονο μούδιασμα και τελικά διαπιστώθηκε ότι υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η 44χρονη νοσηλεύεται μέχρι και αυτήν την ώρα στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” και σήμερα, επικοινώνησε μαζί της ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. “Συνομίλησα σήμερα και ευχήθηκα περαστικά στη συνάδελφο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης που νοσηλεύεται με εγκεφαλικό στο νοσοκομείο από εργασιακή εξουθένωση. Σάββατο βγήκε από μία επίπονη εφημερία και την προηγούμενη ημέρα συνεχώς στο νοσοκομείο. Σύνηθες φαινόμενο πια εργαζόμενοι των νοσοκομείων να εργάζονται ακατάπαυστα νυχθημερόν και να πέφτουν κάτω και να νοσηλεύονται με σοβαρά προβλήματα υγείας από εργασιακή εξάντληση“, αναφέρει σε ενημέρωσή του ο κ. Γιαννάκος.

Όπως τονίζει ο ίδιος, “στο Νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης έχουν απομείνει επτά αναισθησιολόγοι σε 23 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων. Κάποιοι εξ αυτών αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και τα αφήνουν πίσω για να μην λείψουν με αναρρωτική άδεια. Λειτουργούν τέσσερις χειρουργικές αίθουσες από τις 11 ανεπτυγμένες που διαθέτει το νοσοκομείο. Έχουμε λίστες αναμονής για χειρουργείο που υπερβαίνουν τα δύο έτη. Ακόμη και για σοβαρά καρδιοχειρουργικά περιστατικά“.

Για τον περιστατικό, εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

"Το ΔΣ της ΕΝΙΘ καταγγέλλει την υπερεργασία και την εντατικοποίηση της εργασίας των υγειονομικών που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τα ανθρώπινα όρια αντοχής. Σε αυτό το σημείο έφτασε αναισθησιολόγος στο ΓΝΘ Παπανικολάου που κατέρρευσε στο τέλος της 24ωρης εφημερίας, τις 16 ώρες από τις οποίες βρίσκονταν συνεχώς σε χειρουργική αίθουσα.

Δεν έχουν περάσει ούτε 100 ημέρες από την κραυγή αγωνίας των αναισθησιολόγων του νοσοκομείου που είχαν φτάσει στα όρια τους λόγω της υποστελέχωσης. Δυστυχώς, προφητικά είχε αναφερθεί ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

Να θυμίσουμε ότι με ανακοίνωση και συνέντευξη τύπου στις 27/10/23 είχε αναδειχθεί η οριακή κατάσταση στελέχωσης του συγκεκριμένου τμήματος. Μόλις 8 αναισθησιολόγοι σε 26 οργανικές θέσεις (κενά της τάξης του 75%!), ενώ την ίδια ώρα οι αυξημένες ανάγκες του νοσοκομείου απαιτούν να υπάρχουν 40 αναισθησιολόγοι. Είχαν προειδοποιήσει πως η κάλυψη των έκτακτων και τακτικών χειρουργείων και των εφημεριών του νοσοκομείου γινόταν μόνο με το φιλότιμο και την υπερεργασία των εναπομεινάντων συναδέλφων, που ακόμα και αυτή επαρκούσε για την λειτουργία των 4 από τις 11 (ούτε 40%!) χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου, εκτοξεύοντας τις λίστες αναμονής!! Γεγονός που η Διοίκηση του νοσοκομείου το γνωρίζει από τις συνεχείς εκκλήσεις των συναδέλφων που δεν σταμάτησαν μέχρι σήμερα.

Τι έγινε μετά από αυτά; Απολύτως τίποτα.

Προχώρησε μόλις μια πρόσληψη ενός συντονιστή Διευθυντή, από την προκήρυξη του Απριλίου 2023, η οποία περιελάμβανε μόλις 4 θέσεις για τις 18(!) κενές οργανικές θέσεις. Είναι προκλητικό η Διοίκηση να ρίχνει κροκοδείλια δάκρυα ότι δήθεν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς να καλύψουν τις υπόλοιπες 3 θέσεις της προκήρυξης, όταν οι συνάδελφοι γνώριζαν ότι θα βρεθούν να καλύπτουν τουλάχιστον τα κενά των υπολοίπων 14(!) οργανικών θέσεων που θα παρέμεναν εκ των πραγμάτων κενές! Η κατάσταση μάλιστα θα επιδεινωθεί με την μακροχρόνια άδεια 2 συναδέλφων, θέτοντας εν αμφιβόλω την συνολική λειτουργία των τακτικών χειρουργείων.

Αυτή η συνθήκη δεν έχει πέσει από τον ουρανό, και δεν είναι το μοναδικό νοσοκομείο που απειλείται με αναστολή λειτουργίας νευραλγικών τμημάτων. Οφείλεται στην διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του ΕΣΥ και στην πλήρη απαξίωση του, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί και έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Τι περιμένει το Υπουργείο Υγείας και οι Διοικήσεις των ΥΠΕ και των νοσοκομείων; Να καταρρέουμε ένας – ένας στην υπερπροσπάθειά μας να καλύψουμε τις ανάγκες ή θα αναλάβουν τις ευθύνες τους; Θα κάνουν πράξη τα αιτήματα των υγειονομικών για ενίσχυση του ΕΣΥ ή θα συνεχίσουν να προωθούν την κατάρρευσή του προς όφελος των ιδιωτικών ομίλων ή την περαιτέρω λειτουργία του με αγοραίους όρους κόστους-οφέλους;

Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουν καθημερινά ανθρώπινες ζωές. Δεν χωράει αναμονή από ΚΑΝΕΝΑΝ. Τώρα με τον αγώνα τους υγειονομικοί και εργαζόμενοι να διεκδικήσουν:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών στις Δημόσιες δομές Υγείας. Ταυτόχρονη προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων και διορισμούς με κατεπείγουσες διαδικασίες και με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο και τον τίτλο ειδικότητας. Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Διπλασιασμός των απολαβών όλων των υγειονομικών.

Πραγματική ενίσχυση του ΕΣΥ σε προσωπικό και υποδομές με γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία.

Όλοι στην απεργία των υγειονομικών στις 22/2/24 και την προετοιμασία μιας μαζικής πανεργατικής απεργιακής απάντησης απέναντι στην υποβάθμιση της ζωής και της υγείας μας!".

