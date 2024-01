Οικονομία

Eurostat: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα ο δεύτερος υψηλότερος στην ΕΕ

Τροχοπέδη για τη μείωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα αποτελούν τα μη επεξεργασμένα (νωπά) τρόφιμα, οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν 12,3% τον Δεκέμβριο.

Μεγαλύτερο φως στους λόγους για τον επίμονο πληθωρισμό των τροφίμων στην Ελλάδα ρίχνουν τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν συνολικά με ετήσιο ρυθμό 8,9% τον Δεκέμβριο, ελαφρά περισσότερο από τον Νοέμβριο, όταν είχαν αυξηθεί με ρυθμό 8,8%.

Ο ρυθμός αυτός ήταν ο δεύτερος υψηλότερος μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ μετά από αυτόν της Μάλτας (10,2%) και πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5,7%) ή της Ευρωζώνης (6%), όπου υπάρχει σαφής και σταθερή αποκλιμάκωση των αυξήσεων από τον Μάρτιο του 2023.

Στην ΕΕ ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Μάρτιο του 2013 έτρεχε με 19,6% και στην Ευρωζώνη με 17,9%, πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα, όπου ο ρυθμός ανόδου ήταν τον ίδιο μήνα 14,1%. Ωστόσο, ο αποπληθωρισμός στην ΕΕ και την Ευρωζώνη ήταν σταθερός, με τις τιμές να αποκλιμακώνονται κάθε μήνα.

Από την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat προκύπτει ότι τροχοπέδη για τη μείωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα αποτελούν τα μη επεξεργασμένα (νωπά) τρόφιμα, οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν 12,3% τον Δεκέμβριο έναντι 10,1% τον Μάρτιο. Αντίθετα, οι τιμές των προϊόντων αυτών στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν πολύ λιγότερο (6,5%.και 6,8%, αντίστοιχα).

Η επιτάχυνση αυτή οφείλεται σε βασικά προϊόντα για τους Έλληνες καταναλωτές, όπως στο ελαιόλαδο που αυξήθηκε 58,5% τον Δεκέμβριο, τα φρούτα και τα λαχανικά που ανατιμήθηκαν 15% και 14%, αντίστοιχα.

Οι αυξήσεις αυτές αντανακλούν τις υψηλότερες τιμές που πωλούνται τα προϊόντα αυτά στο χωράφι. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η τιμή παραγωγού για το ελαιόλαδο αυξήθηκε τον Νοέμβριο 72,4%, για τα λαχανικά 14,8% και για τα φρούτα 12,3%.

