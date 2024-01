Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Στο νοσοκομείο για επέμβαση

Για ποιο λόγο θα πρέπει να νοσηλευτεί ο βασιλιάς του βρετανικού θρόνου. Η ανακοίνωση του παλατιού.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ηλικίας 75 ετών, πρέπει να νοσηλευτεί την επόμενη εβδομάδα λόγω μιας «καλοήθους» υπερτροφίας του προστάτη, ανακοίνωσε σήμερα το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Όπως χιλιάδες άνδρες κάθε χρόνο, ο βασιλιάς ζήτησε συμβουλές για μια υπερτροφία του προστάτη. Αυτό από το οποίο πάσχει ο μεγαλειότατος είναι καλοήθες και θα μεταβεί στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα για μια διορθωτική επέμβαση», ανακοίνωσε το παλάτι σε μία σύντομη ανακοίνωση, όπου διευκρίνισε πως οι δημόσιες υποχρεώσεις του θα αναβληθούν για μια σύντομη χρονική περίοδο προκειμένου να του επιτραπεί να αναρρώσει.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λιγότερο από δύο ώρες αφότου ανακοινώθηκε ότι η νύφη του Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.





