Επιστολική ψήφος: Ευρεία πλειοψηφία επί της αρχής για το νομοσχέδιο

Τα κόμματα που ψήφισαν υπέρ και κατά του νομοσχεδίου και οι αντιδράσεις.

Ευρεία πλειοψηφία εξασφάλισε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα, στην ψηφοφορία που έγινε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «ναι», επί της αρχής. Το ΚΚΕ και η «Νίκη» δήλωσαν «κατά». Η Ελληνική Λύση και οι «Σπαρτιάτες» δήλωσαν επιφύλαξη για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια. Καθώς ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακακόπουλος δεν βρισκόταν στην αίθουσα, με την έναρξη της συνεδρίασης, θα δηλώσει τη στάση του κόμματος του, επί της αρχής του νομοσχεδίου, στην πορεία της σημερινής συνεδρίασης.

Παρά το «ναι» κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι εκπρόσωποι τους προϊδέασαν ότι διατηρούν επιφυλάξεις για επιμέρους διατάξεις και άρθρα.

Επιφύλαξη, για την τελική στάση του κόμματος του στην Ολομέλεια, δήλωσε, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος, στην ψηφοφορία, επί της αρχής του νομοσχεδίου, για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και στα εθνικά δημοψηφίσματα.

