Τουρκία: Κατατέθηκε στη Βουλή το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η τουρκική κυβέρνηση κατέθεσε το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στην ολομέλεια του τουρκικού κοινοβουλίου κάνοντας ένα μικρό ακόμη βήμα για να ικανοποιήσει τις ΗΠΑ μεν, ωστόσο το κατέθεσε στην 42η θέση, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Πάντως τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως είναι δυνατόν να αλλάξει αυτή η σειρά και ότι μπορεί να τεθεί σε προτεραιότητα ακόμη και αύριο.

Στο κυβερνών κόμμα ΑΚΡ, αναφέρουν πως παρακολουθούν τη στάση των ΗΠΑ και δηλώνουν πως είναι δύσκολο να περάσει αυτή τη βδομάδα.

Λένε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη να το επισπεύσουν. Θα κάνουν ένα προγραμματισμό με βάση την αξιολόγηση του Υπουργού, σύμφωνα με το ΑΚΡ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Σουηδία θα περιμένει στη ημερήσια διάταξη της ολομέλειας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ακόμα.

