Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ απέκλεισε την Κηφισιά

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν την ανατροπή, αλλά τελικά οι Κρητικοί πήραν την πρόκριση.

Ο ΟΦΗ «υπέφερε» στο δεύτερο ημίχρονο απ’ την Κηφισιά, όμως κατάφερε να φύγει με το ισόπαλο 1-1 απ’ το γήπεδο της Καισαριανής χάρις στο εύστοχο πέναλτι του Λουίζ Φελίπε στο 90’+3’, παίρνοντας το «εισιτήριο» για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Κηφισιά προηγήθηκε στο 60’ με τον Κωνσταντακόπουλο, όμως οι Κρητικοί ήταν εκείνοι που πέρασαν με συνολικό σκορ 4-2 και θα περιμένουν πλέον στον επόμενο γύρο τον Παναιτωλικό σε διπλά παιχνίδια.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πολύ καλύτεροι στο πρώτο ημίωρο κι έχασαν τρεις σημαντικές ευκαιρίες με τους Μπάκιτς (23’, σουτ άουτ), Ριέρα (28’, πλασέ άουτ) και Ντίκο (30’, κεφαλιά άουτ). Στο 38’ η Κηφισιά έκλεψε την μπάλα, ο Τετέι μέσα από την περιοχή κράτησε την κατοχή, τροφοδότησε τον ελεύθερο Αντερέγκεν, αλλά ο τελευταίος έχασε το κοντρόλ.

Στο 43’ ο Mπάκιτς έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από κόντρες, σε δύσκολη γωνία δεξιά μέσα στην περιοχή και πλάσαρε λόγο πάνω από τα δοκάρια του Νικοπολίδη. Με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η Κηφισιά προσπάθησε να γίνει λίγο πιο επιθετική για να ξαναμπεί στο παιχνίδι της πρόκρισης κι έχασε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες με τον Αντερένγκεν στο 54’ και στο 56’ με τον Μπάουμαν να κάνει τρομερή επέμβαση στην πρώτη φάση και τον φορ της αθηναϊκής ομάδας, να στέλνει την μπάλα άουτ με κεφαλιά στη δεύτερη.

Η επιμονή της Κηφισιάς επιβραβεύτηκε στο 60’ με τον Τετέι να κάνει πολύ ωραία ατομική ενέργεια και να «σερβίρει» στον Κωνσταντακόπουλο που έκανε το 1-0 κι έβαλε «φωτιά» στο ματς.

Στο 71’ ο Μασούρας κατάφερε από τα δεξιά να τροφοδοτήσει στην περιοχή τον Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος άργησε να σουτάρει, έφυγε σε δύσκολη γωνία και τελική η εκτέλεσή του ήταν άστοχη.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε με τις αλλαγές του να «σβήσει» το ματς στο τελευταίο 20λεπτο κι εντέλει κέρδισε πέναλτι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μπάκου από μεγάλο λάθος του Παρρά. Ο Λουίζ Φελίπε ανέλαβε την εκτέλεση και στο 90’+3’ έκανε το 1-1, σφραγίζοντας την πρόκριση για τους «8».

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Αιτωλοακαρνανίας)

Κίτρινες: 73’ Αντερένγκεν, 77’ Ιπαλίμπο, 89’ Μασούρας – 90’ Μπάκου

ΚΗΦΙΣΙΑ (Ντέιβιντ Νίλσεν): Νικοπολίδης, Παρράς, Σμπώκος, Βαφέας (46’ Τεϊσέιρα), Σπίνος, Σολόα (71’ Ιπαλίμπο), Αντούνες, Κωνσταντακόπουλος, Ίλιεφ (62’ Μασούρας), Τετέι (62’ Μπιφουμά), Αντερέγκεν.

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν, Λάρσον, Βούρος, Πασαλίδης (68’ Λαμπρόπουλος), Αμπάντα, Γκαγέγος, Γκλάζερ, Μπάκιτς (68’ Νέιρα), Ριέρα (46’ Μπάκου), Μοσκέρα (81’ Μεγιάδο), Ντίκο (68’ Λουίζ Φελίπε).

