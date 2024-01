Life

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Προσωρινά κρατούμενος στο αεροδρόμιο του Μονάχου!

Πως ένα πολύτιμο ρολόι οδήγησε τον αστέρα του Χόλυγουντ στο κρατητήριο του γερμανικού αεροδρομίου.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κρατήθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο του Μονάχου (νότια Γερμανία), καθώς παρέλειψε να δηλώσει στο τελωνείο ένα πολύτιμο ρολόι που σκόπευε να πουλήσει, έκαναν γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο οι γερμανικές τελωνειακές αρχές.

Αφιχθείς από τις ΗΠΑ, ο Αυστρο-Αμερικανός ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών, το πιθανότερο θα μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του, όμως θα πρέπει να αφήσει το ρολόι του στο Μόναχο, διευκρίνισε ένας εκπρόσωπος τύπου των τελωνείων, ο Τόμας Μάιστερ.

