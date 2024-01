Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: “Πράσινη” πρόκριση στη… ρωσική ρουλέτα

Οι «αιώνιοι» δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στα 120 λεπτά της αναμέτρησης και χρειάστηκαν 16 πέναλτι για να λύσουν τις διαφορές τους.

Με «ήρωα» τον Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος απέκρουσε το 5ο πέναλτι του Καρβάλιο την ώρα που ετοιμαζόταν να δώσει την πρόκριση στον Ολυμπιακό (απ’ την στιγμή που είχε αστοχήσει ο Μλαντένοβιτς), ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «λυγίσει» τον Ολυμπιακό με 7-6 στη διαδικασία των πέναλτι (0-0 κανονική διάρκεια και παράταση) και να πανηγυρίσει μία μεγάλη πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μπαρτ Σένκεφελντ ευστόχησε στο 7ο πέναλτι των «πράσινων», την ώρα που ο Μαντί Καμαρά έστειλε τη δική του τελευταία εκτέλεση πάνω απ’ τα δοκάρια, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στην πρόκριση. Ένα κακό ποιοτικά ντέρμπι, αλλά με τρομερή ένταση κι αγωνία, κρίθηκε απ την άσπρη βούλα, με τους «πράσινους» να περνούν στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν σε διπλά ματς τον Ατρόμητο.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή στο ματς στο 13ο λεπτό, όταν από πίεση των «πράσινων» και κλέψιμο ψηλά, ο Μαντσίνι έβγαλε ωραία σέντρα προς τον Σπόραρ που πήρε την κεφαλιά απ’ το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Πασχαλάκης απέκρουσε ενστικτωδώς, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο στην κυκλοφορία της μπάλας και δεν μπορούσε να απειλήσει με μεγάλη ένταση τον Παναθηναϊκό, έχοντας ως μοναδική τελική στο 34’ ένα σουτ του Φορτούνη έξω απ’ την περιοχή που έφυγε πολύ μακριά απ’ τα δοκάρια του Λοντίγκιν.

Στο 41’ ο Παναθηναϊκός βρήκε δίχτυα με την κεφαλιά του Βέρμπιτς έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μαντσίνι, όμως το τέρμα του Σλοβένου ορθώς ακυρώθηκε απ’ τον α’ βοηθό Φαν Ζίλεν, καθώς την στιγμή της εκτέλεσης ήταν οφσάιντ.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα και στο 42’ από σέντρα του Χουάνκαρ στο πίσω δοκάρι, ο Μαντσίνι βρέθηκε ανενόχλητος απ’ τη δεξιά πλευρά, όμως το τελείωμά του με τη μία ήταν άστοχο και πέρασε 3-4 μέτρα άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Πασχαλάκη.

Ο Ολυμπιακός απείλησε τον Παναθηναϊκό στο 48ο λεπτό, όταν από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, ο Ντόη πήρε τη κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Λοντίγκιν.

Στο 58’ ο Αλεξανδρόπουλος πήγε σε ατομική προσπάθεια κι επιχείρησε από τον άξονα ένα σουτ έξω από τη περιοχή, όμως η προσπάθειά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει κι έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 59’ με το σουτ του Φορτούνη με το αριστερό που έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Λοντίγκιν. Στο 65’ από πάσα του Ποντένσε προς τον Μασούρα, ο Έλληνας επιθετικός του Ολυμπιακού γύρισε και σούταρε πάνω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού.

Στο 75’ ο Ολυμπιακός έφυγε στη κόντρα με τον Μασούρα που γύρισε προς τον Ναβάρο, με τον Λοντίγκιν να διώχνει με το δεξί χέρι και να τραυματίζεται το κεφάλι σε σύγκρουση με τον Βαγιαννίδη, ο οποίος είχε μπει στην πορεία της μπάλας και τον βρήκε με τις τάπες, με τον γιατρό του Παναθηναϊκού να του κάνει επί τόπου ράμματα στον αγωνιστικό χώρο!

Ο Παναθηναϊκός έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Σπόραρ στο 81’. Από διώξιμο της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Ρουμπέν έκανε την κεφαλιά προς τον Κώτσιρα, ο οποίος έκανε τακουνάκι προς τον Σπόραρ, όμως το τελείωμα του φορ των «πράσινων» με το αριστερό βρήκε σε ετοιμότητα τον Πασχαλάκη που έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του.

Στο 86’ από σέντρα του Φορτούνη, ο Μασούρας επιχείρησε το σουτ με τη μία, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, το σουτ του Κώτσιρα έξω απ’ την περιοχή πέρασε πολλά μέτρα πάνω απ’ τα δοκάρια του Ολυμπιακού.

Στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων η μπάλα έφτασε στον Βέρμπιτς από την κεφαλιά του Σπόραρ, με τον Σλοβένο μεσοεπιθετικό να σουτάρει με τη μία και τον Πασχαλάκη να αποκρούει εντυπωσιακά, οδηγώντας το ματς στην 30λεπτη παράταση.

Στο 99’ ο Ποντένσε έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο προς τον Γιόβετιτς που έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Λοντίγκιν.

Ο Ολυμπιακός είχε άλλη μία καλή στο 105’ με το σουτ του Ορτέγκα που έβγαλε στη κλειστή γωνία του ο Λοντίγκιν, ενώ στο δεύτερο λεπτό του πρώτου μέρους της παράτασης, το σουτ του Ποντένσε βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ του Παναθηναϊκού.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους της παράτασης, ο Φατίχ Τερίμ ελλείψει άλλων επιλογών μετά τον μυϊκό τραυματισμό του Σπόραρ, πέρασε στην κορυφή της επίθεσης τον... στόπερ Ακαϊντίν. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη στιγμή στο 120’ με το γύρισμα του Μαρτίνς μέσα απ’ την περιοχή, που πέρασε παράλληλα απ’ όλους τους παίκτες κι έφυγε πλάγιο.

Το ματς οδηγήθηκε πλέον στα πέναλτι όπου «μίλησε» ο Λοντίγκιν στην καθοριστική στιγμή για τον Παναθηναϊκό κι ο Καμαρά έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, σουτάροντας άουτ στο 16ο και τελευταίο χτύπημα της διαδικασίας.

Διαιτητής: Ντένις Χίγκλερ (Ολλανδία)

Κίτρινες: 27’ Καμαρά, 70’ Ποντένσε, 97’ Έσε - 3’ Μπερνάρ, 104’ Μαντσίνι, 109’ Ρουμπέν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν (115’ Ιμπόρα), Ντόη, Ορτέγκα, Έσε (100’ Καρβάλιο), Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος (63’ Ποντένσε), Φορτούνης (116’ Βρουσάι), Μασούρας (91’ Γιόβετιτς), Ναβάρο (106’ Ζέλσον Μαρτίνς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Αράο, Χουάνκαρ (96’ λ. τρ. Μλαντένοβιτς), Κώτσιρας, Βιλένα (67’ Ρουμπέν), Μαντσίνι (105’+1’ Σένκεφελντ), Μπερνάρ (67’ Ζέκα), Βέρμπιτς (98’ Αϊτόρ), Σπόραρ (105’+1’ Ακαϊντίν).

