Κοινωνία

Ηλεία: Νέα έρευνα για τον αγνοούμενο αυτοκινητιστή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση του άνδρα που παρασύρθηκε απο χείμαρρο, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, η σορός της οποίας εντοπίστηκε την Τρίτη.

-

Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας Πλουτοχώρι, του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων της Ηλείας, για τον εντοπισμό του οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από ορμητικά νερά χειμάρρου.

Οι έρευνες των ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ, αλλά και των πυροσβεστών, επικεντρώνονται σε όλο το μήκος του χειμάρρου της Κόβιτσας, όπου αν και έχει υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων, υπάρχουν πολλά φερτά υλικά.

Επίσης, πραγματοποιούνται, τόσο προς την περιοχή του ποταμού Αλφειού, όσο και στις εκβολές του.

Την Τετάρτη, ελαφρά τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του 45χρονου άνδρα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ανετράπη.

Την Τρίτη εντοπίστηκε νεκρή η σύντροφος του 45χρονου, Γεωργία Μπαντίου. Το άψυχο σώμα της γυναίκας βρέθηκε σε απόσταση 1,5 χλμ από το σημείο που παρασύρθηκε το όχημα.

Ελάχιστη ώρα μετά τον εντοπισμό της άτυχης κοπέλας, οι αρχές εντόπισαν και το όχημα στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι, 300 μέτρα από το γεφύρι.

Το γεγονός πως βρισκόταν μέσα σε λάσπες και νερά έκανε δύσκολο τον εντοπισμό του, καθώς και την ανάσυρσή του για την οποία χρειάστηκε μηχάνημα έργου για να ολοκληρωθεί. Κατά την ανάσυρση του αυτοκινήτου, οι δύτες της ΕΜΑΚ έλεγξαν σπιθαμή προς σπιθαμή τόσο το όχημα όσο και το σημείο, προκειμένου να βρουν κάποιο στοιχείο που να τους οδηγήσει στον εντοπισμό και του 45χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Διαρροή αερίου σε φούρνο: Στην ΜΕΘ ο ιδιοκτήτης - “Ένα λεπτό μετά, δεν θα ζούσε” (βίντεο)

Greek Mafia: Τρίτη σύλληψη μαζί με τους κατηγορούμενους για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη

Εξαφάνιση - Μεσολόγγι: Τα πρόσωπα “κλειδιά” και οι καταθέσεις του κρεοπώλη