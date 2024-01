Life

“Ψυχοκόρες“: Δύο νέα επεισόδια στο ANT1+ την Παρασκευή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στον β' κύκλο της σειράς του ANT1+ που έχει "μαγέψει" το τηλεοπτικό κοινό.

-

Η συγκλονιστική ιστορία των «Ψυχοκορών» συνεχίζεται αυτή την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου με δύο νέα επεισόδια αποκλειστικά στο ANT1+.

Το μονοπάτι της ζωής των τεσσάρων αδελφών μοιάζει να είναι αδιάβατο και γεμάτο κινδύνους. Την ίδια στιγμή που ο Παύλος καλείται να διαχειριστεί την απώλεια και τις επιλογές του, η Βασιλική κερδίζει το «στοίχημα» της μόρφωσης της. Πόσα «χτυπήματα» ακόμα είναι, άραγε, σε θέση να δεχτεί η Μαρίκα και για πόσο ακόμα θα διαρκέσει το «παραμύθι» της Δεσποινιώς; Η Φρόσω βαδίζει στα βήματα που της χάραξε η Αλμπίνα, αλλά η Ευανθία, για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται δύσκολος αντίπαλος.

Μη χάσετε αυτή την Παρασκευή τα δύο νέα αποκαλυπτικά επεισόδια του Β’ κύκλου των «Ψυχοκορών».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Επεισόδιο 5 «Φουλ του Άσσου»

Ο Παύλος πληροφορείται ότι πέθανε ο πατέρας του και φεύγει εσπευσμένα από τις Σπέτσες. Ο Τάσος πηγαίνει στο σπίτι του Κοτρώτση και συναντά τη Νέλλα. Η Αρχοντούλα προσπαθεί να απομακρύνει τη Μαρίκα από τον Σώτο. Η Φρόσω συνεχίζει να υπονομεύει την Ευανθία και να έρχεται πιο κοντά με τον Νάτση.

Επεισόδιο 6 «Προσκήνιο και Παρασκήνιο»

Η Ευανθία ψάχνει γαμπρό για τη Φρόσω. Ο Κοσμάς κανονίζει γάμο για τον Σώτο, προκειμένου να βοηθηθεί ο ίδιος και να ανέλθει επαγγελματικά. Η Νέλλα ξεσπά στη νέα ψυχοκόρη. Η Βασιλική πετυχαίνει στις εξετάσεις της και η Μάγια κερδίζει το στοίχημα με τον Υπουργό. Η Δεσποινιώ ετοιμάζεται να κλέψει τις εντυπώσεις.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Α’ κύκλου, μαζί και τα νέα διαθέσιμα επεισόδια του Β’ κύκλου των «Ψυχοκορών» κάνοντας εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρα - 4χρονος: Συνελήφθη ο πατριός που ξυλοκόπησε το παιδί

ΣΥΡΙΖΑ: “Σάλπαραν” για Σπέτσες οι βουλευτές (βίντεο)

Κατέρρευσε σε προαύλιο νοσοκομείου και… περίμενε ασθενοφόρο για να πάει στα Επείγοντα!