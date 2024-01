Παράξενα

Βόλος: Γιαγιά έδιωξε απατεώνες με τη…μαγκούρα της

Χωρίς τη…μαγκούρα και το «κοφτερό» μυαλό της ηλικιωμένης λογάριαζαν οι απατεώνες που έφυγαν τρέχοντας!

Η κ. Γεωργία Κ., ετών 78, διαμένει μαζί με τον 55χρονο γιο της στη Νέα Ιωνία Βόλου. Λαμβάνει σύνταξη χηρείας από τον σύζυγό της, ύψους 580 ευρώ. Η ίδια αποφεύγει να πηγαίνει στην τράπεζα για να πληρωθεί κάθε μήνα τη σύνταξή της. Αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και αποφεύγει τις μετακινήσεις. Τις συναλλαγές που χρειάζεται να κάνει τις έχει αναλάβει για δικό της λογαριασμό ο γιος της, με τον οποίο διαμένουν δίπλα- δίπλα. Ως συνδικαιούχος του λογαριασμού έχει τη δική του κάρτα και συνήθως μέσω του ΑΤΜ εκταμιεύει τα χρήματα και τα παραδίδει στη μητέρα του.

Ο γιός της ηλικιωμένης είναι εκείνος που σπεύδει κάθε φορά προκειμένου να επικαιροποιήσει στοιχεία που ζητά η τράπεζα, ή αλλαγές που πρέπει να γίνουν, όπως έγινε πρόσφατα καθώς μετονομάστηκε ο δρόμος που διαμένει η ηλικιωμένη και έπρεπε οι αλλαγές να δηλωθούν στην τράπεζα, αλλά και σε ΔΕΚΟ κ.α..

Η επικαιροποίηση στοιχείων έγινε και όλα έληξαν ομαλά, μέχρι προχθές, όποτε η ηλικιωμένη παραλίγο να πέσει θύμα εξαπάτησης από δύο αγνώστους, νεαρής ηλικίας, που όμως τελικά χάρη στην οξυδέρκειά της και τα γρήγορα αντανακλαστικά τη γλύτωσε. Κι όχι μόνο αυτό, αφού πήρε στο κατόπι με τη μαγκούρα της τους δύο επιτήδειους που την επισκέφτηκαν, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή άρον- άρον αφού συνειδητοποίησαν ότι η ηλικιωμένη τα είχε τετρακόσια.

Οι δύο άγνωστοι κρατώντας ένα σημειωματάριο στα χέρια της χτύπησαν την πόρτα και την ενημέρωσαν πως στο πλαίσιο έρευνας που κάνει τράπεζα θα έπρεπε να τους δώσει τα προσωπικά της στοιχεία για να γίνει διασταύρωση, προκειμένου ο λογαριασμός που διαθέτει να μην μπορεί να παραβιαστεί από απατεώνες. Η 78χρονη δεν σάστισε αλλά με ψυχραιμία τους ρώτησε για λογαριασμό ποιας τράπεζας ενεργούν καθώς η ίδια διατηρεί προσωπικούς λογαριασμούς σε δύο διαφορετικές τράπεζες. Οι «συνομιλητές» της κόμπιασαν. Μη γνωρίζοντας αν η 78χρονη «μπλοφάρει» ή όχι αναφέρθηκαν ονομαστικά σε δύο τραπεζικά ιδρύματα, άσχετα με αυτό που διατηρεί η ίδια συναλλαγές.

Σηκώθηκε επάνω και δείχνοντας τους το μπαστούνι που χρησιμοποιεί για να περπατάει μέσα στο σπίτι και στην αυλή της απαίτησε να αποχωρήσουν, για να μη «βρούνε μεγαλύτερο μπελά».

Οι δύο νεαροί αποχώρησαν όπου φύγει- φύγει, ενώ η ίδια στη συνέχεια ενημέρωσε τον γιο της, αλλά και γείτονες, προκειμένου να μην ανοίξουν την πόρτα τους σε άγνωστο.

Η περιπέτεια της 78χρονης κ. Γεωργίας έγινε γνωστή από στόμα σε στόμα σ’ όλη τη γειτονιά, που αν μη τι άλλο θαύμασε τον τρόπο με τον οποίο απέτρεψε μία απάτη σε βάρος της, την ώρα που σε άλλες περιπτώσεις επαγγελματίες και μορφωμένοι άνθρωποι έχουν πέσει στην παγίδα αγνώστων και στη συνέχεια «έκλαιγαν» τα χρήματά τους.

