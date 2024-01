Κόσμος

Πακιστάν: Με πλήγματα στο Ιράν η “απάντηση” στις στρατιωτικές επιχειρήσεις (βίντεο)

Η ένταση ανεβαίνει και στην περιοχή Ιράν - Πακιστάν, με εκατέρωθεν πλήγματα.

Δυο ημέρες έπειτα από στρατιωτική επιχείρηση του Ιράν στη δική του επικράτεια, το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα πως διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της νύχτας «πλήγματα εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατών» στο Ιράν, όπου η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς.

Διευκρίνισε πως τα θύματα ήταν τρεις γυναίκες και τέσσερα παιδιά.

Η Τεχεράνη απαίτησε να της δοθούν εξηγήσεις από το Ισλαμαμπάντ, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim και κάλεσε προς αυτό τον επιτετραμμένο της πρεσβείας στο ΥΠΕΞ.

Ο πακιστανός υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ανουάρ ουλ-χακ Κακάρ θα διακόψει το ταξίδι του στο Νταβός, όπου συμμετέχει στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ, και θα επιστρέψει εσπευσμένα στη χώρα, ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ.

Pakistan strikes back to hit terror Camps of BLA & BLF inside Iran. A Missile travelling to its unknown destination inside Iran.

Pakistan Zindabaad??????#???_??_?????#MissileAttack pic.twitter.com/dgTDSh04D8 — ?????????? ?????????????? (@amjadiq84) January 18, 2024

Νωρίτερα, σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, το ΥΠΕΞ σημείωσε πως «αυτό το πρωί, το Πακιστάν διεξήγαγε σειρά πληγμάτων ακριβείας, υψηλού συντονισμού, στοχευμένων συγκεκριμένα, εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατών στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν» του νοτιοανατολικού Ιράν.

«Ορισμένος αριθμός τρομοκρατών σκοτώθηκε», πρόσθεσε.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι «ακούστηκαν πολλές εκρήξεις σε διάφορους τομείς γύρω από την κοινότητα Σαραβάν», επικαλούμενο πηγή του στην αυτοδιοίκηση της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, όπου οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι αντιμέτωπες με αυτονομιστική εξέγερση για δεκαετίες.

Το βράδυ της Τρίτης, η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως διεξήγαγε πλήγματα εναντίον θέσεων «τρομοκρατών» στο έδαφος του Πακιστάν. Το Ισλαμαμπάντ χαρακτήρισε χθες Τετάρτη «εντελώς απαράδεκτη» και αδικαιολόγητη την επίθεση αυτή, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο παιδιά.

#BreakinNews:- ???? ????

??:- Several OSINT Sources reporting that in the southeast of #Iran, locals have observed the deployment of #IRGC's ballistic missiles, possibly indicating preparation for a retaliatory strike against #Pakistan.



??The Pakistani airstrikes targeted the… pic.twitter.com/NDGeEcSbKD — Eagle Eye (@zarrar_11PK) January 18, 2024

«Η σημερινή επιχείρηση διεξήχθη υπό το φως αξιόπιστων πληροφοριών για άμεσα επικείμενες τρομοκρατικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας», αναφέρεται στη σημερινή ενημέρωση για τα πακιστανικά πλήγματα.

Σύμφωνα με πακιστανικά ΜΜΕ, η ιρανική επίθεση έγινε κοντά στην Παντζγκούρ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της επαρχίας Μπαλουτσιστάν (δυτικά), όπου οι δυο χώρες έχουν σύνορα κάπου χιλίων χιλιομέτρων.

Αντιδρώντας, το Ισλαμαμπάντ ανακάλεσε τον πρεσβευτή του από την Τεχεράνη και αποφάσισε να εμποδίσει την επιστροφή του ιρανού πρεσβευτή, ο οποίος βρίσκεται στην πατρίδα του αυτό το διάστημα.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε ότι έγιναν πλήγματα «ανταπόδοσης» με «πυραύλους και drones», εναντίον του κατ’ αυτό αρχηγείου στο Πακιστάν της τζιχαντιστικής οργάνωσης Τζάις αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης» στα αραβικά), έπειτα από «επίθεση κατά της ασφάλειας» του Ιράν.

Η Τζάις αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης»), που ιδρύθηκε το 2012, έχει διαπράξει σειρά επιθέσεων στο ιρανικό έδαφος τα τελευταία χρόνια. Μια εξ αυτών στοίχισε τη ζωή σε 11 αστυνομικούς τον Δεκέμβριο.

Αυτή την εβδομάδα, το Ιράν προχώρησε σε πυραυλικά πλήγματα εναντίον αυτών που υποστήριξε ότι ήταν το αρχηγείο «κατασκόπων» και θέσεις «τρομοκρατών» αντίστοιχα στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν και στη Συρία.

Pakistan says it has attacked several “terrorist hideouts” in Iran, a day after Iran says it struck “terrorist headquarters” in Pakistan. pic.twitter.com/NrJnVM3Ela — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 18, 2024

Τα ιρανικά πλήγματα έγιναν την ώρα που η Μέση Ανατολή σείεται εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και των επιθέσεων των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τεχεράνη και Ισλαμαμπάντ αλληλοκατηγορούνται συχνά για ανοχή έναντι ένοπλων οργανώσεων που εξαπολύουν επιθέσεις από το έδαφος της μιας χώρας εναντίον της άλλης. Είναι ωστόσο πολύ σπάνιες οι εμπλοκές των στρατών των δυο χωρών σε επιχειρήσεις στο έδαφος της άλλης πλευράς.

Οι ΗΠΑ καταδίκασαν αυτά τα ιρανικά πλήγματα, με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ να στηλιτεύει το ότι η Τεχεράνη παραβίασε τα «σύνορα γειτόνων του κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών».

