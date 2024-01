Πολιτική

Νταβός- Μητσοτάκης: Στόχος η Ελλάδα να εξάγει πράσινη ενέργεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αναφορικά με τα project της χώρας για την πράσινη ενέργεια.

-

«Ελπίζουμε μεσοπρόθεσμα η Ελλάδα να γίνει εξαγωγέας πράσινης ενέργειας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την αιολική ενέργεια με επίκεντρο το Αιγαίο πέλαγος. Επιλέγοντας ως μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο, η χώρα μας έχει καταστεί ενεργειακός προμηθευτής από τις χώρες της Βαλκανικής έως και την Ουκρανία μέσω της οικοδόμησης ισχυρών διασυνδέσεων. Στον τομέα των διασυνδέσεων πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Σημαντική επίσης είναι και η διασύνδεση με την Αφρική. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Αίγυπτο σε ένα project υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τίτλο «European Green Deal, Anyone?», στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως η ΕΕ οφείλει να διατηρήσει την ισορροπία σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, αλλά και τους σχετικούς κανόνες, παρατηρώντας ότι υπάρχουν χώρες που έχουν τη δημοσιονομική ισχύ να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους και άλλες, που δεν την έχουν. «Εάν θέλεις να αποσπάσεις τη στήριξη των πολιτών για την πράσινη ενέργεια, πρέπει να επιστρατεύσεις αμοιβαία επωφελείς λύσεις, όπως αυτό, που κάναμε σε μικρά νησιά της χώρας μας, όπου εξηγήσαμε στους κατοίκους τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να ξεκινήσεις με μικρές νίκες», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Greek Mafia: Τρίτη σύλληψη μαζί με τους κατηγορούμενους για δύο δολοφονίες

Η αναισθησιολόγος του “Παπανικολάου” στον ΑΝΤ1: Ένας – ένας καταρρέουμε

Λαύριο: Εμπρησμός σε ΕΠΑΛ υπό κατάληψη (εικόνες)