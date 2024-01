Life

“Ο πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καινούριο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η ΚΑΤΙΑ ΣΟΚΑΡΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΑΝ

ΟΤΙ Ο ΑΛΚΗΣ ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΞΑΝΑΒΡΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ

Η σχέση Άλκη και Κάτιας θα δοκιμαστεί, με φόντο τις αποκαλύψεις του Έβαν για την πιθανή επανασύνδεση του Άλκη με τη Θάλεια.

Το αποτέλεσμα θα είναι η Κάτια να ζητήσει εξηγήσεις από τον Άλκη…

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:00, με ένα νέο ανατρεπτικό επεισόδιο!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00

Η Έλσα έρχεται σε δύσκολη θέση, όταν η Θάλεια την βλέπει στο δρόμο να φλερτάρει με τον Τάσο. Η Σοφία τρακάρει με το αυτοκίνητο του Κοσμά, χωρίς να ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Μία τυχαία συνάντηση στον τόπο του ατυχήματος, θα την βοηθήσει, αναζωπυρώνοντας ένα παλιό πάθος.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη στις 22:30 και Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

