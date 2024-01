Πολιτική

Κύπρος: Επιστολή Ελληνοαμερικανών βουλευτών στον Μπάιντεν για ανάληψη πρωτοβουλιών (αποκλειστικό)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε την επιστολή που απευθύνουν προσωπικά στον Αμερικανό Πρόεδρο, οι ομογενείς - μέλη του Κογκρέσου. Τι ζητούν για τις σχέσεις Κύπρου - ΗΠΑ και για το Κυπριακό.

-

Της Μαρίας Σαράφογλου

Με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, πέντε Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου, καλούν τον Τζο Μπάιντεν να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων Ουάσινγκτον-Λευκωσίας το 2024, τονίζοντας τη συμβολική σημασία του έτους που διανύουμε, με αφορμή την συμπλήρωση μισού αιώνα από την Τουρκική εισβολή και Κατοχή στην Κύπρο.

Η επιστολή που υπογράφουν οι Κρις Πάππας, Ντίνα Τάτους, Νικόλ Μαλλιωτάκης, Γκας Μπιλιράκης και Τζον Σαρμπάνης, απευθύνεται προσωπικά στον Αμερικανό Πρόεδρο ως κορυφαίο υπέρμαχο του Ελληνισμού και μιας δίκαιης λύσης για την Κύπρο, επισημαίνοντας τις δεσμεύσεις, τις θέσεις αλλά και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με Έλληνες και Κύπριους Αμερικανούς, για περισσότερες από πέντε δεκαετίες στην πολιτική καριέρα του. Υπενθυμίζεται επίσης, πώς το 2014 ήταν ο υψηλότερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέφθηκε την μεγαλόνησο, από το 1962 επί αντιπροεδρίας Λίντον Τζόνσον και είχε αναγνωρίσει τότε τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου ως συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι πέντε Ελληνοαμερικανοί βουλευτές ζητούν από τον Τζο Μπάιντεν να προχωρήσει σε ενέργειες που θα επισφραγίσουν την δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ Ουάσινγκτον-Λευκωσίας, αναγνωρίζοντας την στρατηγική αξία στις διμερείς σχέσεις τους.

Συγκεκριμένα ζητούν από τον Αμερικανό Πρόεδρο να απευθύνει πρόσκληση στον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, για να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο. Η πρόσκληση για επίσημη επίσκεψη του Κύπριου ηγέτη στην αμερικανική πρωτεύουσα, αναδεικνύει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για μια δίκαιη λύση στο Κυπριακό και γενικότερα τον ρόλο τους, ως παγκόσμιος ηγέτης που προωθεί τις δημοκρατικές ελευθερίες και ενδιαφέρεται για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο. Η επίδειξη αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία θα επαναβεβαιώσει την ακλόνητη προσήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία διεθνώς και σαφώς θα αποτελέσει μήνυμα και προς την Τουρκία.

Δεύτερον, ζητούν τη σύγκληση υπουργικής συνάντησης 3 + 1, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια περίοδο όπου ο βασικός σύμμαχος της Ουάσιγκτον στην περιοχή, το Ισραήλ, διεξάγει έναν σκληρό πόλεμο, η συνάντηση των 3 + 1 ενισχύει τις δυνατότητες για τα δημοκρατικά ευθυγραμμισμένα κράτη την Ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ) να δράσουν σε συνεννόηση με την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των ευρύτερων στρατηγικών συμφερόντων και τονίζουν τη στρατηγική σημασία της Κύπρου, η οποία παρέχει έναν ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο προς τη Γάζα και αποτελεί ζώνη ασφαλείας για τις προσπάθειες ανεφοδιασμού του Ισραήλ.

Τρίτον, επικροτούν τα πρώτα βήματα που έγιναν για την προσθήκη της Κύπρου στο πρόγραμμα Απαλλαγής από τη βίζα και παροτρύνουν τον Αμερικανό Πρόεδρο να ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης της Κύπρου στο πρόγραμμα, όπου βρίσκονται ήδη πολλά ευρωπαϊκά κράτη.

Τέλος, τον ευχαριστούν για την επέκταση της πλήρους άρσης του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο και μέσα στο 2024, γεγονός που ουσιαστικά επιβραβεύει τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία, για να περιοριστεί η ρωσική επιρροή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Προσθέτουν επίσης, πως αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναγνώριση της Κύπρου.

Η επιστολή κλείνει με το μήνυμα για την ανάγκη να συμβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος στην επίτευξη μιας δίκαιης λύσης στην Κύπρο, πενήντα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή.





Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Ο “δάσκαλος” των Αγγλικών ασελγούσε στα ανήλικα με… αντάλλαγμα playstation!

Φαρμακοποιός πούλαγε φάρμακα και ναρκωτικά χωρίς ταινία γνησιότητας

Αττική Οδός: Κλειστή έξοδος όλη τη νύχτα