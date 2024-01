Κοινωνία

Missing alert για εξαφάνιση ανήλικης

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

-

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ητς 16χρονης Ραφαέλλας Σ. από την περιοχή του Βλυχού Αττικής (περιοχή Μεγάρων).

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 11/1/2024, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από το Βλυχό Μεγάρων, η Ραφαέλα Σ., 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχειών της ανήλικης Ραφαέλας, σήμερα, 18/01/2024, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο. Η Ραφαέλα Σ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι, μαύρο μπουφάν και μαύρες μπότες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple .

