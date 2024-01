Κοινωνία

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια - Πορείες: επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά τις πορείες φοιτητών και μαθητών που διαμαρτύρονταν για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

-

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πολυτεχνείο, στην Πατησίων, μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν στην Στουρνάρη, δίπλα στο Πολυτεχνείο. Άναψαν φωτιά σε 2 κάδους , μπήκαν στο Πολυτεχνείο και από εκεί μέσα πέταξαν μολότοφ στις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Ορισμένοι από αυτούς παραμένουν ταμπουρωμένοι στο χώρο του Πολυτεχνείου.

Στη Θεσσαλονίκη, υπήρξαν κι εκεί εντάσεις, καθώς περίπου 30 κουκουλοφόροι, μετά την πορεία κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων που κατέληξε στο ΑΠΘ, βγήκαν στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος του κτιρίου του Βιολογικού και πέταξαν μολότοφ και πέτρες προς δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονται στην οδό Γεωργίου Βιζυηνού.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

