Πέθανε ο Νίκος Τσούκαλης

Θλίψη σκόρπισε στον πολιτικό χώρο της ανανεωτικής αριστεράς ο θάνατος του πρώην βουλευτή Αχαΐας.

Πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 67 ετών ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ, Νίκος Τσούκαλης. Ο συμπαθής πολιτικός σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με χρόνια ασθένεια.

Ο Νίκος Τσούκαλης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1957. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του οποίου το πτυχίο έλαβε το 1981. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του και συγκεκριμένα τα έτη 1978 και 79, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επέστρεψε στην Πάτρα και άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου από το 1983 μέχρι και το 2007. Διετέλεσε, διαδοχικά, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος (1974-1978), του ΚΚΕ Εσωτερικού (1983-1986), της ΕΑΡ (1986-1989), του Συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ και εντέλει της ΔΗΜΑΡ. Υπήρξε συνιδρυτής της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας και ενεργό μέλος της από το 1986 μέχρι και πριν τον θάνατό του. Υπήρξε επίσης μέλος της «Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου». Ήταν Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας του Συνασπισμού στις εκλογές του 1996 και του 2004, καθώς και Υποψήφιος Νομάρχης Αχαΐας του συνδυασμού «Αχαϊκή Συμπολιτεία» στις Νομαρχιακές εκλογές του 1998, του 2002 και του 2004. Διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος Αχαΐας από το 1998 μέχρι και το 2007, οπότε και εξελέγη Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ήταν παντρεμένος με τη δικηγόρο Μιράντα Πολύχρου και μαζί απέκτησαν έναν γιο, το δικηγόρο Κωνσταντίνο Τσούκαλη.

