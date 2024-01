Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 19 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά στις 19 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα, 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι:

Οσίων Μακαρίου του Αιγυπτίου και Μακαρίου του Αλεξανδρέως.

Αρσενίου αρχιεπισκόπου Κερκύρας, Μάρκου του Ευγενικού, επισκόπου Εφέσου (†1444).

Μαρτύρων Ευφρασίας, Λουκιανού, Παύλης και των νηπίων Κλαυδίου, Υπατίου, Παύλου και Διονυσίου.

Κοσμά του «Χρυσοστομάτου», Θεοδότου επισκόπου Κυρήνειας, των εν Κύπρω.

Μελετίου ομολογητού του Γαλησιώτου.

Μακαρίου (Καλογερά) οσίου ιεροδιακόνου του Πατμίου.

Σήμερα 19 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι:

Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα

Ανατολή ήλιου: 07:38 - Δύση ήλιου: 17:33

Σελήνη 8.7 ημερών

Ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ήταν ένας εκ των ασκητικοτέρων αναχωρητών της Αιγύπτου. Πέρασε σχεδόν όλα τα χρόνια της ζωής του σ’ ένα κελί στην έρημο όπου με θαυμαστό τρόπο ασκούταν στην αρετή με πόνους και υποδειγματική καρτερία. Για τα πολλά πνευματικά και ηθικά του χαρίσματα, συνέρεε πλήθος κόσμου επιζητώντας ν’ ακούσει το πύρινο κήρυγμά του και να τον συμβουλευθεί. Εκείνος όμως απέφευγε τα πλήθη και απομονωνόταν σε μία σπηλιά στην οποία έφθανε με σήραγγα που είχε σκάψει ο ίδιος με τα χέρια του. Με την επίμονη άσκηση και την αγιότητα του βίου του, αξιώθηκε να επιτελεί εξαίσια κατορθώματα και κατά τον Παλλάδιο ακόμη και αναστάσεις νεκρών. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθύ γήρας στα χρόνια του Μ. Θεοδοσίου.

Ο Μάρκος ο Ευγενικός γεννήθηκε από ευσεβείς και πιστούς γονείς, το διάκονο Γεώργιο και τη Μαρία. Λόγω των πολλών του πνευματικών χαρισμάτων έκανε περίλαμπρες θεολογικές και φιλοσοφικές σπουδές και διακρίθηκε ως διδάσκαλος της ρητορικής. Ακολούθησε το δρόμο του πατέρα του και έγινε και ο ίδιος κληρικός. Το 1436 εκλέχθηκε αρχιεπίσκοπος Εφέσου. Ακολούθησε τον αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο στη Φεράρα και τη Φλωρεντία, όπου πραγματοποιήθηκε Σύνοδος για την ένωση της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Εκεί ο Μάρκος ανεδείχθη ο θερμότερος και στερεότερος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, αρνούμενος να υπογράψει τον όρο της ψευδοενώσεως, έτσι που όταν ο πάπας πληροφορήθηκε την εμμονή στην άρνηση του είπε: “ Λοιπόν, εποιήσαμεν ουδέν”. Συνέγραψε πολλές πραγματείες κατά των λατινικών πλανών και καινοτομιών. Ο αυτοκράτορας τον περιόρισε στην Μονή Μαγγάνων όπου εκοιμήθη το 1444.

Πηγή: ecclesia.gr

