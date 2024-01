Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο έρχεται άμεσα στον Πειραιά

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για συμφωνία του Ολυμπιακού με την Μπενφίκα, ώστε ο Τσικίνιο να πάρει από τώρα το αεροπλάνο για την Ελλάδα.

Έτοιμος να ολοκληρώσει την τρίτη μεταγραφή του στο χειμερινό, μεταγραφικό «παζάρι» είναι πλέον ο Ολυμπιακός μετά τους Ναβάρο και Ζέλσον Μαρτίνς, καθώς φαίνεται πως ήρθε σε συμφωνία με την Μπενφίκα για την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Τσικίνιο απ’ αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Οι Πειραιώτες είχαν συμφωνήσει τις προηγούμενες μέρες με τον 28χρονο χαφ, για συμβόλαιο με ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας τους απ’ την 1η Ιουλίου 2024, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως είχε μπει πλέον στο τελευταίο εξάμηνο της σύμβασής του με τους «αετούς» της Λισαβόνας.

Τις τελευταίες ημέρες ο Ολυμπιακός και η Μπενφίκα ήταν σε συζητήσεις για να γίνει από τώρα η μετακίνηση του Πορτογάλου μέσου στους Πειραιώτες και κατόπιν πιέσεων και μεγάλων διαπραγματεύσεων, συμφώνησαν να κρατήσει η πορτογαλική ομάδα ένα ποσοστό μεταπώλησης, προκειμένου να γίνει το deal άμεσα.

Ο Τσικίνιο αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες 24 ώρες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.





