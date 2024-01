Παράξενα

Viral ο υποστηρικτής των Χούθι που μοιάζει με τον Τιμοτέ Σαλεμέ (εικόνες)

Ο νεαρός υποστηρικτής των ανταρτών Χούθι που έχει γίνει viral λόγω της εμφάνισής του. Τι λέει ο ίδιος.

Ο Ρασίντ Αλ Χαντάντ, ένθερμος υποστηρικτής των Χούθι της Υεμένης έχει γίνει viral, λόγω της ομοιότητάς του με τον ηθοποιό Τιμοτέ Σαλεμέ.

Ο 19χρονος τράβηξε τα βλέμματα, με τη δημοσίευση βίντεο μέσα από το “Galaxy Leader”, πλοίο που είχαν κατασχέσει τον περασμένο χρόνο οι Χούθι.

Ο Αλ Χαντάντ αυτοαποκαλείται «πειρατής της Ερυθράς Θάλασσας» και ενώ δεν είναι μέλος των Χούθι, δηλώνει «έτοιμος για θυσίες και λαχταρά το μαρτύριο» και στηρίζει της δράσεις υπέρ της Παλαιστίνης.

Το ευρύ κοινό, πάντως, τον αποκαλεί «Τιμ-Χούθι- Σαλαμέ», ενώ εκείνος ζητεί από το ψηφιακό κοινό του, να πάψει να ασχολείται με την εμφάνισή του, πως δεν του αρέσουν οι συγκρίσεις με τον ηθοποιό και ότι, πάνω απ’όλα, υποστηρίζει τον αγώνα των Παλαιστινίων και τις ενέργειες των Χούθι.

Πηγή: MailOnline

