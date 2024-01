Life

“Σωτέ”: Νέο, σπαρταριστό επεισόδιο στο ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Η πρωτότυπη κωμική σειρά με την Δάφνη Λαμπρόγιαννη, προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, την πλατφόρμα

Αποκλειστικά στο ANT1+, έρχεται σήμερα, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, το νέο επεισόδιο της πιο σουρεαλιστικής κωμικής σειράς της σεζόν, «ΣΩΤE»!

Η ανατρεπτική Δάφνη Λαμπρόγιαννη στο ρόλο της αντισυμβατικής και εκκεντρικής σεφ, προκαλεί τους πάντες γύρω της. Όσοι διψούν για εκδίκηση, ανακαλύπτοντας το μεγάλο της μυστικό, θα τρίβουν τα χέρια τους… Η Σωτέ «καλεί για βοήθεια».

Μη χάσετε, σήμερα , το νέο επεισόδιο της πρωτότυπης γαστροκωμωδίας «ΣΩΤE».

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Παρασκευής 19 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 7 – «Θα καταφέρει ο Μίλτος να ξεφορτωθεί τη Σωτέ;»

Στο ριάλιτι μαγειρικής «Fork Off», η θριαμβευτική νίκη της Σωτέ απογοητεύει τον Μίλτο. Παράλληλα, ο σεφ δέχεται πίεση από τους γονείς του, από το νεογέννητο μωρό του, από τη χορηγό της εκπομπής Διονυσία Καραούλου και από μία φανταστική φιγούρα που τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα. Η καριέρα του απειλείται από μια εμμονικά αντικοινωνική σεφ, που έρχεται από το πουθενά και μειώνει το «όνομά» του. Οι συγκρούσεις μεταξύ τους, τον κάνουν βαθιά ανταγωνιστικό και θέτει κύριο στόχο του να τη σαμποτάρει με κάθε ευκαιρία. Μέχρι που βρίσκει τρόπο να ξεφορτωθεί τη Σωτέ μια και καλή… Πόσο καλά κρυμμένο είναι το μεγάλο μυστικό της Σωτέ; Η αποκάλυψή του θα είναι η αφορμή για να χάσει τα πάντα.

Το νέο ΑΝΤ1+ Original «ΣΩΤE» είναι αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με καινούργιο επεισόδιο κάθε Παρασκευή. Κάντε εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr και δείτε την πιο ανατρεπτική κωμωδία της χρονιάς.

Πρωταγωνιστούν : Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Βασίλης Κουκαλάνι, Βασίλης Μαγουλιώτης, κ.α.

Σενάριο: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Γιώργος Γαρεφαλάκης, Παναγιώτης Μελίδης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Διεύθυνση Παραγωγής : Σταύρος Τσιαούσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Filmiki Productions