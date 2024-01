Life

“Έρωτας Φυγάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Πάρτε πρώτοι μια γεύση από όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς που αρχίζει απόψε να προβάλλεται στον ΑΝΤ1.

Ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

Sneak Preview από το επεισόδιο της Παρασκευής

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Ιάσωνας έχει χάσει όλη του την περιουσία. Η Φωτεινή είναι νεκρή και ο Κοντογιάννης αρχίζει να χάνει τα λογικά του από την απώλειά της. Η Αλεξάνδρα ετοιμάζει τα πράγματά της για να εγκατασταθεί στο νέο της σπίτι με τον Μάρκο και οι εργάτες του αρχοντικού τη βοηθάνε να στήσει το νέο της σπιτικό. Η επιστροφή της Ευγενίας από τη φυλακή, όμως, θα τους στερήσει το Στεφανάκο από το νέο τους σπίτι.

Ο Στέφανος δίνει διορία στη Νότα να φύγει από το Κιάρι, αλλιώς θα φροντίσει ο ίδιος να την εξαφανίσει. Ο Κοντογιάννης λέει στον Στέφανο ότι είναι έτοιμος να του αποκαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από τη δολοφονία της Μαργέτας...

#ErotasFygas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

