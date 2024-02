Life

Τζέισον Μομόα: Το όνειρό του για μια “καλή ταινία”

Το επαγγελματικό του όνειρο αποκάλυψε ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος όμως δεν νιώθει πολύ...επιτυχημένος.

Ο Τζέισον Μομόα αποκάλυψε ότι ελπίζει να πρωταγωνιστήσει σε μια «πολύ καλή ταινία» που θα εκτιμηθεί από τους κύκλους των κινηματογραφικών βραβείων.

Αναφερόμενος στο Variety στη νέα του, χωρίς σενάριο, σειρά «On The Roam», ο Τζέισον Μομόα είπε ότι παρά το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε σε ταινίες - υπερπαραγωγές και εμφανιζόταν στο Shark Week, δεν νιώθει ότι πραγματικά «έχει κάνει κάτι μέχρι τώρα».

«Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι μέχρι στιγμής» είπε σημειώνοντας ότι το «On the Roam» απλώς πρόβαλε «αυτό που θα έκανα τις μέρες που είχα ρεπό».

Στη σειρά ο Τζέισον Μομόα ταξιδεύει στις ΗΠΑ με τη μηχανή του για να συναντήσει ανθρώπους που χαράζουν το δικό τους μονοπάτι, τεχνίτες, κατασκευαστές μοτοσυκλετών, μουσικούς έως αθλητές.

Διευκρίνισε ότι αυτό το διάστημα εστιάζει στην κωμωδία και ότι θα συμμετάσχει σε ταινία του είδους με τον Ντέιβ Μπατίστα.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το βλέμμα του είναι στραμμένο στην κωμωδία στο άμεσο μέλλον, ο γεννημένος στη Χαβάη ηθοποιός είπε ότι υπάρχει άλλος δρόμος που ελπίζει να ακολουθήσει σύντομα: «Απλώς δεν συμμετείχα ποτέ σε ταινίες που προορίζονται για βραβεία. Δεν είμαι πραγματικά αυτός ο τύπος. Ίσως λοιπόν μια μέρα θα ήταν ωραίο να κάνω μια από αυτές τις ταινίες, μία πολύ καλή ταινία» εξήγησε.

