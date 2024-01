Παράξενα

Ανήλικοι φαρσέρ έβαζαν…βόμβες σε σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και μεγάλοι άνθρωποι μεταξύ των φαρσέρ που προκαλούσαν αναστάτωση σε σχολεία και Αστυνομία.

-

Έξι άτομα -μεταξύ αυτών δύο ανήλικοι- κατηγορούνται για φάρσες που έγιναν στην Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ. περί τοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών, κυρίως σε σχολεία.

Πρόκειται για πέντε περιπτώσεις, τέσσερις σε σχολεία και μία σε αθλητική εγκατάσταση, όλες σε περιοχές του δήμου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη. Οι φάρσες έγιναν το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους.

Ανάμεσα στους δράστες είναι ένας 15χρονος κι ένας 16χρονος, ενώ οι υπόλοιποι είναι ενήλικες (ο μεγαλύτερος ηλικίας 59 ετών). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος: Αλγόριθμος προβλέπει την αντίστασή του στη χημειοθεραπεία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: βουτιά της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι

Γάζα: Οι σφοδρές μάχες… εξαπλώνονται ως την Ερυθρά Θάλασσα (εικόνες)