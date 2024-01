Καιρός

Καιρός: βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια το Σάββατο

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο, οπότε και θα εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση για όλη την επικράτεια.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σε όλη τη χώρα από τις μεσημβρινές ώρες και από τα βόρεια. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν βαθμιαία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και από το απόγευμα και σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης ενώ από τη νύχτα θα επεκταθούν σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας καθώς και στα ορεινά ημιορεινά της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 ενώ γρήγορα από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 7 με 8 και στο βόρειο Αιγαίο θα φθάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς Κελσίου . Στα κεντρικά και τα νότια αναμένεται να κυμανθεί στους 15 με 20 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει κατά τόπους τους 21 βαθμούς Κελσίου. Από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθεί παγετός στα βόρεια.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειοανατολικούς 5 με 6 και το βράδυ θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, από το απόγευμα και στα ημιορεινά ενώ από τη νύχτα και σε πεδινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά, από το απόγευμα και σε ημιορεινές περιοχές ενώ από τη νύχτα θα επεκταθούν και σε πεδινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι γρήγορα στα 6 με 7 και από το μεσημέρι στο Θρακικό στα 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από - 02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται και νησιά του Ιονίου καθώς και τα παραθαλάσσια τμήματα της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες στη Ήπειρο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν στα 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 4 έως 13 και εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 7 και στα βόρεια θα φθάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ θα ενισχυθούν στα 6 με 7 και στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 7 με 8 και τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 04 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια από 15 έως 20 και στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους βορειοανατολικούς 6 με 7 και από το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Για την Κυριακή προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Κρήτης, καθώς και σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Σταδιακά θα σταματήσουν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο 9 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορείους με την ίδια ένταση. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται στα δυτικά από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί στα βόρεια από τους -06 (μείον έξι) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από τους -03 (μείον τρείς) έως 10 με 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από τους 07 έως τους 11 με 14 βαθμούς, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, τις πρωινές ώρες στα βόρεια και τις βραδινές ώρες στα υπόλοιπα, ενώ στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

