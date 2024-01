Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός ανοιχτά της Κύμης - Αισθητός και στην Αττική

Ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικής δόνησης που "ταρακούνησε" και την Αττική.

Σεισμική δόνηση πραγματοποιθήκε το απόγευμα της Παρασκευής ανοιχτά στης Σκύρου.

Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:15 ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκύρου και Εύβοιας και ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 24 χλμ. ΑΝΑ της Κύμης και το εστιακό βάθος ήταν στα 14,6 χλμ.

