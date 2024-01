Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε μωρό

Το βρέφος μετά την επίθεση από τον σκύλο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε ένα βρέφος το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι, ένα τετράποδο επιτέθηκε σε βρέφος 18 μηνών και το τραυμάτισε στο πρόσωπο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, επί της οδού Γεωργίου Σεφέρη στη Σταυρούπολη.

Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωράκι δεν φέρει σοβαρά τραύματα, παρά μόνο γρατζουνιές. Στο σημείο μετέβη και η Ελληνική Αστυνομία για την καταγραφή του περιστατικού.

Πηγή: thestival.gr

