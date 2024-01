Life

“ΑΡΕΝΑ”: υιοθεσία και αναδοχή στην εκπομπή της Κυριακής 28 Ιανουαρίου

Νέα ώρα και ημέρα για την εκπομπή του ΑΝΤ1 "Αρένα" με την Μαρία Αναστασοπούλου.

H «ΑΡΕΝΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου έρχεται σε νέα ημέρα, κρατώντας πάντα την ερευνητική της ταυτότητα και παρουσιάζοντας live τις άγνωστες διαστάσεις των γεγονότων της επικαιρότητας. Η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε δεύτερη Κυριακή στις 24:00, ξεκινώντας από την Κυριακή 28 Ιανουαρίου.

Η Μαρία Αναστασοπούλου την Κυριακή 28 Ιανουαρίου θα βάλει στην «ΑΡΕΝΑ» το θέμα της υιοθεσίας και της αναδοχής.

Αόρατα παιδιά... που μεγαλώνουν σε ιδρύματα. Οικογένειες που παλεύουν να γίνουν ανάδοχες ή να υιοθετήσουν παιδιά. Ποιες είναι οι δαιδαλώδεις διαδικασίες, η γραφειοκρατία και οι ελλείψεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες;

Στην «ΑΡΕΝΑ» μιλούν οικογένειες που περιμένουν πάνω από μία πενταετία να υιοθετήσουν παιδιά, ενώ η κάμερα της εκπομπής αναζητά και τα παιδιά που περιμένουν να γίνουν μέλη οικογενειών, αλλά και τους ειδικούς που τα φροντίζουν.

Ποιες απαντήσεις δίνει η πολιτεία και ποιες βελτιωτικές προσπάθειες γίνονται; Τι ζητούν οι οικογένειες και τα ζευγάρια;

Η Μαρία Αναστασοπούλου ερευνά και τη λειτουργία του θεσμού της αναδοχής. Τι συμβαίνει με τα παιδιά που πήγαν σε ανάδοχες οικογένειες, αλλά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε Ιδρύματα;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου

