“Παγιδευμένοι”: ένα νέο πρόσωπο ανατρέπει τις ισορροπίες (εικόνες)

Ποιος είναι ο νέος χαρακτήρας της σειράς "Παγιδευμένοι". Πώς θα εμπλακεί στη ζωή των πρωταγωνιστών;

Ένα νέο πρόσωπο ανατρέπει τις ισορροπίες στην σειρά του ΑΝΤ1 "Παγιδευμένοι". Πώς θα εμπλακεί στη ζωή του Δημήτρη και της Άννας;

Ποιος είναι ο Ιάσονας Αλεξάνδρου;

Μυστηριώδης και αινιγματικός. Επικίνδυνα έξυπνος και ψυχρός.

Ο Ιάσονας Αλεξάνδρου είναι ίσως ο πιο τυπικός, εγκρατής και ανέκφραστος άνθρωπος που υπάρχει.

Κανείς δεν ξέρει αν χαίρεται, αν λυπάται ή αν είναι αδιάφορος. Μόνο όταν πετυχαίνει τον στόχο του, μια σπίθα στο βλέμμα του δείχνει ότι κυλάει αίμα στις φλέβες του.

Είναι υποχόνδριος και ψυχαναγκαστικός με την τάξη, ενώ υπολογίζει πάντα όλες του τις κινήσεις.

Παρουσιάζεται ως νόθος γιος του Αλέκου και επιθυμεί να δουλέψει δίπλα του ως στήριγμα και συνέχειά του.

Ποια είναι, όμως, η αλήθεια; Πώς θα εμπλακεί με τον Δημήτρη και την Άννα;

Η Υβόννη τον υποστηρίζει με σθένος, αλλά πού μπορεί να την οδηγήσει αυτή η ευαισθησία της;



Τον ρόλο του Ιάσονα Αλεξάνδρου υποδύεται ο Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος.



H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.



#Pagidevmenoi

