“Η Μάγισσα”: ανίερες συμμαχίες και καινούργιοι έρωτες στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Καθηλωτικά είναι τα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, η "Μάγισσα".

Η αρχή του τέλους έρχεται και όλοι θα πληρώσουν…

Η «Μάγισσα», που με τη δυνατή ιστορία, την κινηματογραφική αισθητική, το αξιόλογο καστ και τους καταξιωμένους συντελεστές της έχει κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, επιστρέφει από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, στις 21:00, με νέα συνταρακτικά επεισόδια.

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Μια ανίερη συμμαχία και ένας νέος έρωτας ανατρέπουν τα πάντα





ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 44

Η Κυπριανή παίρνει την κατάσταση στα χέρια της κι αποφασίζει ν’ ανακαλύψει αν η Θεοφανώ είναι η κόρη της Άναχιτ.

Η Θεοφανώ αποφασίζει να πραγματοποιήσει την επιθυμία του Μάρκου και με τη βοήθεια του Φρίξου και της Αγάθης, πηγαίνουν στη σπηλιά που γεννήθηκε.

Ο Αντρέι θα παραδεχτεί κάτι στον Κανέλλο που θα τον τρομοκρατήσει.

Ο Θράσος υποπτεύεται πως κάτι άλλο κρύβεται πίσω απ’ την επιμονή του Μισέλ να παραμείνει στον πύργο τους, ενώ μια νέα ανίερη συμμαχία γεννιέται.



ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 45

Η αντιπαλότητα που ξεσπάει ανάμεσα στον Μάρκο και τον Αντρέι, κινδυνεύει να βγει εκτός ελέγχου, ενώ η Ρηνιώ αποκαλύπτει στον Κανέλλο τα πραγματικά της αισθήματα για τον Αντρέι.

Η Κερασίνα είναι βέβαιη ότι ο Τζανής με τη Μεταξία έχουν παράνομο δεσμό και η κατάσταση εκτροχιάζεται.

Ο Μόφορης κάνει μια παράτολμη κίνηση που θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Σπήλιο.

Ο Βρώτσος φτάνει στα ίχνη του πραγματικού δολοφόνου του βρέφους, ενώ ένας καινούριος έρωτας θ’ ανθίσει σε μια πολύ παράξενη βραδιά.





ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 46

Η σύγκρουση του Σπήλιου με τον Μόφορη θα φέρει αναταράξεις στον πύργο των Γερακάρηδων και οι ισορροπίες θ’ αλλάξουν με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο Βρώτσος προσεγγίζει φιλικά τον κύριο ύποπτο για τον φόνο του βρέφους, μέχρι να καταφέρουν να τον ξεσκεπάσουν.

Η Κυπριανή αποκαλύπτει κάτι στη Δαμιανή, που θα οδηγήσει τις δυο οικογένειες, σε επικίνδυνους δρόμους.

Ο Σπήλιος λαμβάνει μια επιστολή που θα του αλλάξει τη ζωή.

Η Θεοφανώ αποφασίζει να μιλήσει στον Μάρκο για τα πραγματικά αισθήματα που έχει πλέον για εκείνον, αλλά ο Μάρκος δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.



Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

