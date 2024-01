Πολιτική

Ανδρουλάκης από Πάτρα: Έρχονται μεγαλύτερες και σημαντικότερες νίκες για το ΠΑΣΟΚ (εικόνες)

Τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση που οργάνωσε στην Πάτρα, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα - Ενωμένοι Μπορούμε».

«Μέσα σε λίγους μήνες, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, με πίστη, με προσπάθεια, με ανανέωση, με ενότητα, το ΠΑΣΟΚ, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας ήθελαν να συνθλίψουν στις διπλές εθνικές εκλογές, κατάφερε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και νικηφόρα παράταξή στους μεγάλους Δήμους της πατρίδας μας. Όμως, δεσμεύομαι εδώ από την Πάτρα, ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή, γιατί έρχονται μεγαλύτερες και σημαντικότερες νίκες».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση που οργάνωσε στην Πάτρα, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα - Ενωμένοι Μπορούμε», με επικεφαλής, τον Σπύρο Σκιαδαρέση.

Όπως πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «αυτές οι νίκες θα είναι για τη νέα γενιά, για την πατρίδα μας, για τον προοδευτικό κόσμο, για τους πολίτες του ορθού λόγου, για τους ανθρώπους της δημιουργίας, της παραγωγής και του μόχθου» και συνέχισε: «Δεν θα ξαναγίνουμε η πολύ μεγάλη παράταξη αν δεν αγκαλιάσουμε όλες τις λαϊκές, δημιουργικές δυνάμεις της πατρίδας. Αυτούς που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, μη προνομιούχους. Έτσι θα ξαναγίνουμε το λαογέννητο και ισχυρό κίνημα, το κίνημα των δημοκρατών, του απλού λαού και της νέας γενιάς».

Μάλιστα, αναφερόμενος στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, υπογράμμισε ότι «πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, να δώσουμε τον αγώνα, ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι ισχυρό δεύτερο κόμμα στις Ευρωπαϊκές εκλογές και την επόμενη ημέρα να καλέσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της δημοκρατικής παράταξης για να αναγεννήσουμε το χώρο μας και να νικήσουμε τη ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι μονόδρομος αυτή η πορεία, αν θέλουμε να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας».

«Εμείς λοιπόν», συνέχισε, «με ταπεινότητα, με πίστη, με αγώνα, θα νικήσουμε την υπεροψία και την αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ, που δεν θέλουν την Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με κοινωνική δικαιοσύνη, με αξιοπρέπεια και με προοπτική για τη νέα γενιά».

Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «η παράταξή μας πρέπει να ξαναγίνει μεγάλη, όχι για να τακτοποιήσουμε φιλοδοξίες, αλλά για να υπηρετήσουμε το λαό καθημερινά, με αγώνα και προσπάθεια απέναντι σε οποιοδήποτε συμφέρον, οικονομικό ή πολιτικό».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ είπε ότι «δεν θέλω να μιλώ συνεχώς για τις υποκλοπές, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήμουν το βασικό θύμα αυτής της ιστορίας, αλλά η Δικαιοσύνη ακόμη και σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα», συμπληρώνοντας: «Όταν οι ανεξάρτητες αρχές που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ πριν 20 χρόνια έφτασαν στην πηγή για να δείξουν τους πραγματικούς υπεύθυνους αυτού του σκανδάλου, ξαφνικά, ο δήθεν φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης συνεργάζεται με τον κ.Βελόπουλο, αλώνουν τις αρχές και φρενάρουν την έρευνα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «έχω πρώτο ζήτημα Δικαιοσύνης και ευπρέπειας, κάτι που είναι χαραγμένο στο λαϊκό υποσυνείδητο όλων των πολιτών, στην ψυχή και στην καρδιά του ελληνικού λαού και είναι η τραγωδία των Τεμπών» προσθέτοντας:

«Πέρασαν μήνες και ακόμη και σήμερα, ενώ υπάρχει πόρισμα του ευρωπαίου εισαγγελέα, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκαλύψουν την αλήθεια.»

«Είναι αυτό κράτος δικαίου», αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Πώς να εμπιστευθεί ο πολίτης, την πολιτική, τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς, όταν καθημερινά βλέπει όλα αυτά τα θέματα, ανισότητες, ακρίβεια, οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η δημοκρατία μας να υπονομεύεται και να μην είναι μία ποιοτική ευρωπαϊκή Δημοκρατία».

«Όλα αυτά», όπως επεσήμανε, «δείχνουν μόνο ένα δρόμο, το δρόμο της ευθύνης και της προσπάθειας και για αυτό πρέπει να αγωνιστούμε πάρα πολύ».

Θέτοντας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, το ζήτημα της αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «έπειτα από 20 χρόνια στα αστικά κέντρα δεν θα υπάρχει ελληνική ιδιοκτησία» και αναρωτήθηκε: «Ως πότε θα βαπτίζουμε ανάπτυξη τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας», επαναλαμβάνοντας παράλληλα την πρότασή του «για κατάργηση της golden visa στα ακίνητα», καθώς, όπως ανέφερε, «έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των ενοικίων».

Σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε ότι «το προηγούμενο δεκάμηνο τα υπερκέρδη των σούπερ - μάρκετ έφτασαν τα 646 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε σχέση με το 2021, το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ».

«Οι τράπεζες την τελευταία διετία έβγαλαν 7,5 δισεκατομμύρια κέρδη», σημείωσε αναφερόμενος «στον πληθωρισμό της απληστίας, που αναγνώρισε με καθυστέρηση δύο ετών η κυβέρνηση».

Ακόμη, είπε ότι «μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, για ελέγχους στην αγορά, για πρόστιμα, για ενίσχυση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς και της επιτροπής ανταγωνισμού, αλλά μας έλεγαν ότι είναι εξωχώρια η ακρίβεια» και συμπλήρωσε: «Ναι, η ακρίβεια ξεκίνησε εξωχώρια σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη, αλλά ο ελληνικός λαός βιώνει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, γιατί δεν λειτουργεί η αγορά, δεν υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν καρτέλ, υπάρχει αισχροκέρδεια και για όλα αυτά δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση».

