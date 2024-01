Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 20 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά στις 19 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα, 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι:

Μαρτύρων Βασιλίδου

Βάσσου

Ευσεβίου και Ευτυχίου, των Συγκλητικών.

Αγνής και Θύρσου

Άννης

Ιννά, Πιννά και Ριμμά «των κρυσταλλίνων».

Νεομάρτυρος Ζαχαρίου του Αρταίου, του εν παλαιαίς Πάτραις (†1782)

Οσίων Ευθυμίου του δικαίου

του μακαρίου Πέτρου του τελώνου

Λέοντος του ευσεβέστατου βασιλέως, του καλουμένου Μακέλλη, του Θρακός.

Σήμερα 20 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι:

Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης, Ευθυμία, Ευθυμούλα,Θύρσος, Θύρσης, Θύρσα, Θύρση,Φαβιανός

Ανατολή ήλιου: 07:37 - Δύση ήλιου: 17:34

Σελήνη 9.7 ημερών

Νεομάρτυρας Ζαχαρίας του Αρταίου

Καταγόταν από την Άρτα και στο επάγγελμα ήταν γουναράς. Σε μικρή ηλικία εξισλαμίσθηκε, αργότερα όμως μετανόησε ειλικρινά, εξομολογήθηκε τη βαριά αμαρτία του και ζήτησε από τον πνευματικό του την άδεια να μαρτυρήσει για την πίστη του. Αφού κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων και μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, παρουσιάσθηκε στον κριτή και με θαυμαστή τόλμη ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Οι αγάδες τον φυλάκισαν και τον βασάνισαν για πολλές ημέρες. Υπέμεινε με καρτερικότητα όλα τα βασανιστήρια και παρέδωσε το πνεύμα του στον μισθαποδότη Κύριο στις 20 Ιανουαρίου 1782 στην Πάτρα.

Όσιος Ευθύμιος ο δίκαιος

Γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο, αφού η μητέρα του ήταν στείρα. Οι γονείς του Παύλος και Διονυσία υπήρξαν πολύ ευσεβείς. Έμεινε σε πολύ μικρή ηλικία ορφανός από τον πατέρα του, αλλά ο ευσεβής επίσκοπος Ευτρώιος διέκρινε τα πλούσια χαρίσματα του παιδιού και το βοήθησε να σπουδάσει. Στη συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος. Για τον ενάρετο και ανεπίληπτο βίο του, την εγκράτεια και την άσκησή του κρίθηκε άξιος να αναλάβει τη διοίκηση του μοναστηριού της Μελιτηνής. Το 406 ολοκληρώθηκε ο πόθος του να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους όπου κι εκεί διακρίθηκει για τα πνευματικά του χαρίσματα, με αποτέλεσμα οι μοναχοί των ησυχαστηρίων να τον εκλέξουν ηγούμενο. Ο άγιος χρησιμοποίησε τη νέα θέση του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκινώντας συστηματική ιεραποστολική δράση μεταξύ των αραβικών πληθυσμών, καρπός της οποίας ήταν η ένταξη πολλών Αράβων στην ορθόδοξη πίστη. Αξιώθηκε να κάνει πολλά θαύματα και κοιμήθηκε οσιακά σε βαθύ γήρας. Για την όλη του πνευματική παρουσία ονομάσθηκε Μέγας.

