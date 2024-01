Κόσμος

Τραμπ: Στο πλευρό του ο γερουσιαστής Σκοτ - Πλήγμα για τη Χέιλι

Πώς ο γερουσιαστής άλλαξε την στάση του απέναντι στον πρώην πρόεδρο και πλεον τάσσεται υπέρ του.

Υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο οποίος συμμετείχε στο αρχικό στάδιο της κούρσας για την ανάδειξη του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές.

Πρόκειται για βαρύ χτύπημα για τη Νίκι Χέιλι, τη μια από τους δύο αντιπάλους του πρώην προέδρου που απομένουν. Η απόφαση του μοναδικού μαύρου Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή ανακοινώθηκε τέσσερις ημέρες πριν από την κρίσιμη εσωκομματική ψηφοφορία στην πολιτεία Νιου Χάμσιρ.

Ο μοναδικός άλλος υποψήφιος είναι ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, που όμως μοιάζει να έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να κερδίσει στο Νιου Χάμσιρ κι αντί γι’ αυτό επιδιώκει να κερδίσει στη Νότια Καρολίνα, την πολιτεία της κυρίας Χέιλι.

Η διαφορά Τραμπ/Χέιλι είναι 14 εκατοστιαίες μονάδες στο Νιου Χάμσιρ, σύμφωνα με τον μέσο όρο δημοσκοπήσεων όπως τον υπολόγισε ο εξειδικευμένος ιστότοπος 538. Εκείνη προσπαθεί πυρετωδώς να τη μειώσει, καθώς στην πολιτεία αυτή θεωρείται πως έχει μια από τις σημαντικότερες ευκαιρίες που θα της παρουσιαστούν να καταγάγει νίκη σε βάρος του πρώην προέδρου και να διατηρήσει την εκστρατεία της ζωντανή.

Ο κ Τραμπ κέρδισε την πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία, στην Άιοβα, με διαφορά που χαρακτηρίστηκε ιστορική.

Ο πρώην πρόεδρος ευχαρίστησε συνοπτικά χθες τον κ. Σκοτ σε ομιλία του προτού κατακεραυνώσει την κυρία Χέιλι και τον Δημοκρατικό διάδοχό του στην προεδρία Τζο Μπάιντεν, με τον οποίο είναι πιθανό να αναμετρηθεί ξανά τον Νοέμβριο.

Καταφέρθηκε επίσης με προσβλητικό τόνο εναντίον του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη του Νιου Χάμσιρ, του Κρις Σουνούνου, που έχει ταχθεί υπέρ της κυρίας Χέιλι. Ήδη, πολλαπλασίασε τις επιθέσεις του εναντίον της συνεργάτιδάς του στην κυβέρνησή του, χωρίς να διστάσει να χρησιμοποιήσει απροκάλυπτα ρατσιστικές εκφράσεις, ειρωνευόμενος την καταγωγή της από την Ινδία.

Η Νίκι Χέιλι αντιμετώπισε εξάλλου επικρίσεις διότι δεν έθιξε τον ρατσισμό όταν αναφέρθηκε στα αίτια του αμερικανικού εμφυλίου, απεναντίας επέμεινε αυτή την εβδομάδα πως ουδέποτε υπήρχε ρατσισμός στις ΗΠΑ.

Ο γερουσιαστής Σκοτ, που χθες τάχθηκε υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ διότι όπως έκρινε μπορεί να «ενώσει τη χώρα» και να «μειώσει τους φόρους», είχε ξεσπαθώσει εναντίον του πρώην προέδρου το 2017, κρίνοντας πως απώλεσε το «ηθικό κύρος για να κυβερνά», μετά τη δήλωση του τότε ενοίκου του Λευκού Οίκου για τα αιματηρά επεισόδια σε αντιδιαδήλωση εναντίον πορείας της άκρας δεξιάς στη Σάρλοτσβιλ, όταν είπε πως υπήρχαν «πολύ καλοί άνθρωποι» και «στις δυο πλευρές».

