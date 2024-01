Κόσμος

Κέιτ Μίντλετον: Ανησυχία για την υγεία της

Για πέμπτη μέρα βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης η Κέιτ Μίντλετον και τα σενάρια για το τι συμβαίνει με την υγεία της πληθαίνουν.

Του Ισαάκ Καρυπίδη

Για πέμπτη μέρα βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης σε νοσοκομείο της βρετανικής πρωτεύουσας η πριγκίπισσα της Ουαλίας μετά από εγχείρηση που έκανε στην κοιλιακή χώρα.

Όσο περνούν οι μέρες τόσο πληθαίνουν τα σενάρια για το τι συμβαίνει με την υγεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας κατά κόσμο Κέιτ Μίντλεντον καθώς το παλάτι δεν ανακοινώνει το λόγο της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε την Τρίτη.

Αξιοσημείωτος πάντως είναι ο χρόνος ανάρρωσης όπως το επισημαίνουν και πολλοί αναλυτές εδώ στην Βρετανία. Να θυμίσουμε ότι η πριγκίπισσα θα επιστρέψει στα καθήκοντα της τον Απρίλιο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ενώ μέσα στο νοσοκομείο για ανάρρωση θα μείνει συνολικά 10 με 14 μέρες.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι η42χρονη πριγκίπισσα, από την μια ακολουθούσε έναν πολύ υγιεινό και αθλητικό τρόπο ζωής, οπότε θεωρητικά τουλάχιστον έχει έναν δυνατό οργανισμό, και από την άλλη, το πόσο καιρό θα χρειαστεί για να αναρρώσει οι αναλυτές επισημαίνουν πως η επέμβαση της ήταν σοβαρή.

Επι του πρακτέου τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές του παλατιού λένε ότι η κατάσταση της υγείας της καθημερινά βελτιώνεται και ότι αυτό που είχε δεν ήταν καρκίνος αν και κλινική στην οποία νοσηλεύεται έχει πολύ γνωστή αντκαρκινική μονάδα.

Πρόκειται όμως για διαρροές και όχι κάποια επίσημη ανακοίνωση του παλατιού το όποιο από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι δεν βγάλει δελτίο τύπου αν δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος.

Κλείνοντας να πούμε ότι τα σενάρια για το λόγο της εγχείρησης είναι πολλά: Από την μεταμόσχευση νεφρού, επέμβαση στο στομάχι μέχρι υστερεκτομή.

