ΕΕΣ: Εκδήλωση με θέμα: “Μάθε Πρώτες Βοήθειες, Σώσε μια ζωή” (βίντεο)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικείωση των πολιτών με τις Πρώτες Βοήθειες.

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με την ΣΤΑΣΥ, διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία και αθρόα επισκεψιμότητα κοινού, μεγάλη εκδήλωση στον χώρο πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, με θέμα «Μάθε Πρώτες Βοήθειες, Σώσε μια ζωή». Στην εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. παρευρέθη ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, κ. Αθανάσιος Κοτταράς.

Κατά τη διάρκειά της, εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες & Ναυαγοσώστες πραγματοποίησαν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών (περιπτώσεις πνιγμονής, καρδιοπνευμονική ανάνηψη κ.α.) για μωρά, παιδιά, ενήλικες και τους τετράποδους φίλους μας σε εκατοντάδες πολίτες που παρακολούθησαν με ιδιαίτερα ζεστό ενδιαφέρον. Η μεγάλη εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. είχε στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα γνώσης παροχής Πρώτων Βοηθειών.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε όλη την ελληνική επικράτεια, με τις συνεχείς δράσεις ενημέρωσης και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικείωση των πολιτών με τις Πρώτες Βοήθειες.

Παράλληλα, ο κόσμος που βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Μετρό του Συντάγματος ενημερώθηκε για το πολύπλευρό και πολυδιάστατο ανθρωπιστικό έργο που παράγουν καθημερινά οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες & Ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, απανταχού της Ελλάδος, προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.

