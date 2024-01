Καιρός

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και “τσουχτερό” κρύο την Κυριακή

Που θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού την Κυριακή, με πτώση θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νοτιοανατολικά, θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς και τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τη Θράκη και πιθανώς στις Σποράδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στη βόρεια Ελλάδα ακόμα και στα πεδινά, στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα στα ορεινά και ημιορεινά και στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη στα ορεινά. Σταδιακά θα σταματήσουν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο 9 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους με την ίδια ένταση. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται στα δυτικά από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί στα βόρεια από τους -06 (μείον έξι) έως 08 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς και στη υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, τις πρωινές ώρες και τις βραδινές ώρες ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Στην Αττική, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα ανατολικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά και ημιορεινά και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς μέσα στην πόλη. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές-ημιορεινές περιοχές καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Θρακικό στα 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τα βόρεια και από το μεσημέρι, σταδιακά θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 3 έως 11 και εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ισχυρές στην ανατολική Στερεά, μέχρι τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Στερεάς με εξασθένηση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα ανατολικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τα βόρεια και από το μεσημέρι. Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 7 με 8 και στα βόρεια τοπικά έως 9 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα αρχικώς νοτιοανατολικοί 5 με 7 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα νοτιότερα από 11 έως 17 και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους έντονα στην ανατολική Θεσσαλία και πιθανώς στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά μέχρι το απόγευμα. οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου

Στα κεντρικά και νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες μετά το μεσημέρι σταδιακά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα και από τα βόρεια. Στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στη θάλασσα Κυθήρων 7 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθεί στα βόρεια από τους -07 (μείον επτά) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από τους -03 (μείον τρείς) έως 10 με 12 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από τους 06 έως τους 12 με 14 βαθμούς, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα κεντρικά και βόρεια.

