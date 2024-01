Κοινωνία

Τηλεφωνική απάτη: Πήγε να πάρει τα λεφτά και βρέθηκε με χειροπέδες

Με το γνωστό κόλπο του άμεσου χειρουργείου πήγαν να εξαπατήσουν μια ηλικιωμένη, η οποία όμως αντέδρασε με ψυχραιμία.

Άνδρας, 31 ετών, συνελήφθη στην Κατερίνη με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη με το πρόσχημα ότι η κόρη της τραυματίστηκε και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης.

Ο βουλγαρικής καταγωγής άνδρας έπεσε στα χέρια των αστυνομικών την ώρα που πήγε να παραλάβει από την ηλικιωμένη το ποσό των 2950 ευρώ και κοσμήματα αξίας 1500 ευρώ, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια.

Είχε προηγηθεί, κατά την ίδια καταγγελία, τηλεφώνημα προς την γυναίκα από άγνωστους συνεργούς του συλληφθέντα, που επινόησαν το σενάριο του τραυματισμού, με σκοπό να την εξαπατήσουν.

